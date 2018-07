Zeistenaar scheurt in rolstoel over Circuit Zandvoort

De 69-jarige Gerdie Labzowski uit Zeist heeft maar één droom: in haar elektrische rolstoel een rondje scheuren over Circuit Zandvoort. Stichting Gouden Dagen laat die wens woensdag in vervulling gaan!



Mevrouw Labzowski is MS-patiënt en daardoor rolstoelafhankelijk. Toen ze onlangs als supporter het circuit bezocht tijdens het NK Scootmobiel wist ze het zeker: dit wil ik ook. ,,Hartstikke leuk!”, reageert Labzowski enthousiast. Lachend: ,,Normale auto’s rijden met 250 kilometer per uur over dat circuit. Kom ik aan met een karretje dat net acht kilometer aantikt.”



Door haar sluimerende ziekte, Labzowski heeft al 33 jaar MS, kan ze geen scootmobiel besturen waardoor ze tot haar verdriet niet kon deelnemen aan het NK Scootmobiel dat bovendien plaatsvond op de paddock. De Zeistse mag nu het echte circuit op.



Zo komt een langgekoesterde droom uit. Ze kwam namelijk als kind al met haar vader en broer op Circuit Zandvoort om naar de races te kijken. ,,Toen mocht je nog in de duinen zitten. Dat was heel leuk. Dan zat je heerlijk in een duinpan te kijken hoe die auto's voorbij raceten.”