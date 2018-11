3M introduceert nieuwe stofmaskers met verbeterd comfort

Van vuile fabrieken tot laboratoria, in omgevingen waar ademhalen op de proef wordt gesteld is het in de regel vereist dat werknemers over passende ademhalingsbescherming beschikken. Veiligheid komt op de eerste plaats, maar ook comfort blijft een belangrijke uitdaging. 3M introduceert nu de derde generatie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Serie stofmaskers.



Iets meer dan twintig jaar geleden introduceerde 3M het eerste en originele stofmaskerontwerp met drie panelen. Deze nieuwe generatie Aura™ stofmaskers is ontwikkeld met focus op het bieden van een betere draagervaring, waarbij bescherming, comfort en duurzaamheid met gemak en gebruiksvriendelijkheid gecombineerd worden. Deze stofmaskers zijn geschikt voor gebruik tijdens langere perioden, in het bijzonder in warme en vochtige omstandigheden of bij zwaar lichamelijk werk.



Verbeterd ademhalingscomfort

Een stofmasker biedt alleen de beoogde bescherming wanneer het bij elke blootstelling correct wordt gedragen. Comfort is hierbij essentieel. De nieuwe generatie3M™ Aura™ 9300+Gen3 is ontwikkeld met het oog op draagcomfort, waarbij nieuwe functies zijn toegevoegd om het dragen van het stofmasker en het ademen zelf nogcomfortabeler te maken*.



3M™ Cool Flow™ Comfort uitademventiel

De belangrijkste innovatie bij de 3M™ Aura™ 9300+Gen3 stofmaskers is het nieuwe Cool Flow™ Comfort uitademventiel. Het ventiel reageert gevoeliger op uitgeademde lucht, waardoor het makkelijker opengaat dan het huidige Cool Flow™ uitademventiel en langer openblijft. Dit resulteert in meer afvoer van warme uitgeademde lucht uit het stofmasker. Gecombineerd met het geavanceerde elektrostatisch fltermateriaal (AEM) zorgt dit voor meer verkoeling in het masker en daarmee weinig benodigde inspanning om prettigadem te halen. Via de doorzichtige ventielafdekking kunt u de nieuwe geavanceerde technologie van 3M ook in actie zien.



Antivervalsingsoplossing

Helaas zijn namaakproducten een realiteit waar we actie tegen moeten ondernemen. Namaakproducten zijn mogelijk niet getest of gecertifceerd, wat betekent dat de beloofde werking hiervan ook niet kan worden gegarandeerd. Dit kan tot ernstige gezondheidsrisico’s leiden, aangezien enkel de echte producten gegarandeerd de juiste bescherming bieden. Om onze klanten veiligheid en zekerheid te bieden met ons product, wordt de nieuwe 3M™ Aura™ 9300+Gen3 serie ondersteund door het nieuwe Safe Guard™ product­authenticatieproces van 3M. Dit systeem maakt het mogelijk om na te gaan of het stofmasker een echt door 3M geproduceerd product is zodat u op de beoogde bescherming kunt vertrouwen.



Drie kleuren voor een eenvoudiger herkenbaar prestatieniveau

Om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, beschikken de nieuwe gevlochten hoofdbanden over een kleurcodering om het geboden beschermingsniveau van het stofmasker aan te geven (geel voor FFP1, blauw voor FFP2 en rood voor FFP3).



Verbeterde duurzaamheid zonder in te leveren op comfort

De nieuwe 3M™ Aura™ 9300+Gen3 stofmaskers zijn voorzien van nieuwe kleurgecodeerde gevlochten hoofdbanden die sterk en duurzaam zijn. Ze zorgen ervoor dat het stofmasker veilig en stevig op het gelaat van de gebruiker blijft zitten en bieden tegelijkertijd comfort aan het hoofd en de nek. Het innovatieve ontwerp met drie panelen van hetstofmasker past op een breed scala aan gezichtsvormen en ­afmetingen. Het gebogen bovenpaneel met laag profel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht, om zo een goed gezichtsveld te garanderen, en is ontworpen om te combineren met 3M Oogbescherming. Het bovenpaneel beschikt ook over reliëf om het beslaan van een bril te helpen verminderen. Breed, zacht neusschuimmateriaal en glad binnenmateriaal bieden extra gebruikscomfort. De Aura 9300+Gen3 serie bevat geen componenten die gemaakt zijn van natuurlijk rubberlatex of PVC.



Nog eenvoudiger te positioneren

Om het opzetten, aanpassen en afzetten van het stofmasker nog eenvoudiger* te maken, is het gebruiksgemak van 3M™ Aura™ 9300+Gen3 verbeterd aan de hand van nieuwe lipjes op het boven­ en onderpaneel. Via deze lipjes kan de gebruiker de plat gevouwen vorm gemakkelijk tot een “cupvorm” openen, zodat het masker meteen op het gelaat kan worden geplaatst. Daarnaast beschikt de drager over een nieuwe grip­functie op het 3M™ Cool Flow™ Comfort uitademventiel waarmee stevige grip wordt geboden wanneer de banden over het hoofd worden getrokken of voor het aanpassen van het stofmasker op het gezicht.



* alle vergelijkende verklaringen hebben betrekking op de oudere 3M™ Aura™ 9300+ Serie