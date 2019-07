Trendwatcher Adjiedj Bakas betrekt ‘over the top’ design villa Almere

‘Wonen en werken in de pracht van de 1002e Nacht’



‘Haveli Ahava’ oftewel het ‘Huis van de Liefde’. In sierlijke krulletters staat in Hindi en Hebreeuws op de voorgevel van de fraaie villa in de miljoenenwijk Overgooi in Almere, die volgens ‘De Telegraaf’ inmiddels is uitgegroeid ‘het Wassenaar van Flevoland’ . Adjiedj Bakas (55) en zijn man Vinco David (57) vieren hun 20-jarig huwelijk in dit sprookjesachtige huis, waar de creatieve Bakas een eigenzinnig design voor bedacht.



Het is een eclectische mix geworden van kleurige 3d plafonds, exotische tapijten op de parketvloeren, Venetiaanse kroonluchters, Grohe’s gouden Donald Trump-kranen en een gouden Donald Trump-wc, die Sanitairkamer.nl speciaal voor Bakas in Turkije liet produceren. Het is de enige in Nederland. De voordeur wordt geflankeerd door twee uit hardsteen gehouden 19e eeuwse Lippizaner paarden uit België, die bezoekers vrolijk welkom heten.



De beroemde museale Aziatische kunstcollectie van het echtpaar ( ‘mini-Rijksmuseum’ volgens Quote) komt hier beter tot zijn recht dan in hun oude huis in Amsterdam. Kleurrijk gestoffeerde design meubels van B&B Italia, Rolf Benz en het Groningse Schuitema bieden het echtpaar en hun gasten het ultieme zitcomfort. In huis en tuin staan moderne kunstwerken, in bruikleen uit de kunstcollectie van de eigenzinnige Mickey Huibregtsen, oud-topman van McKinsey, auteur van dit boek, en een goede vriend van Bakas.



Bakas: ‘Veel Amsterdammers doen neerbuigend over Almere, vaak zonder hier ooit geweest te zijn. Ze noemen het sarcastisch Bijlmere, vaak zonder hier ooit geweest te zijn. Ze denken dat het hier een zouteloze massa gestapelde betonblokken is, maar niets is minder waar. Het is hier paradijselijk. Na



30 jaar in Amsterdam gewoond te hebben, deden onze oren in het begin pijn van de stilte hier. Maar nu zijn we helemaal ingeburgerd en zielsgelukkig hier tussen het groen en vogelgetjilp’.



Bakas en David ontvluchtten het Amsterdamse paupertoerisme en de bestuurlijke terreur van ZuurLinks, vertelt de trendwatcher met een brede smile. ‘ Die burgemeester Femke Dramsema houdt het niet langer dan een termijn vol’, voorspelt hij opgewekt. Twee jaar nadat hij tijdens een lezing op het ministerie van Financiën werd getroffen door een ernstige hersenbloeding, beleeft Bakas zijn Renaissance. In dit interview in het blad Forum, van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vertelt hij over de hel waar hij doorheen ging: https://www.vno-ncw.nl/forum/trendwatcher-adjiedj-...



Daar wijdt hij verder geen woorden meer aan. ‘ Als je schoon wil worden moet je je niet in de modder wentelen, maar een douche nemen’, zegt hij. De enorme gouden regendouche die Grohe hem leverde, brengt hem veel geluk. ‘ Ik doe niet aan douche-schaamte, vliegschaamte en meer van dergelijke flauwekul.’



De Oosterse badkamer met Indiase bogen, een antieke teakhouten Afghaanse deur, een boudoir met design-parfums van de Oosterbeekse parfum-designer Carien van Ool in antieke kristallen flesjes van het Franse Baccarat, en een spierwit Grohe-bad (dat Grohe speciaal voor dit huis uit Duitsland liet komen, omdat het niet in Nederland verkrijgbaar is), dat staat op een plaat van de Braziliaanse halfedelsteen Tijgeroog, is ‘een juweel van een badkamer’ geworden. Het huis is nog niet helemaal af. Keuken en gastenbadkamer moeten nog onderhanden worden genomen. Ook een zwembad staat op het verlanglijstje. En de tuin moet gepimpt worden. Bakas: ‘Maar voor alles wat je buiten wil doen, moet je van de gemeente vergunning verwerven, dus we hebben nog wel even.’



Bakas ontvangt op deze exclusieve locatie ook kleine zakelijke gezelschappen. De marketeers van Deloitte zijn op 21 in augustus als eerste te gast hier voor een inspiratiesessie. De officiële opening van het pand volgt later dit jaar.