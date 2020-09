Instituto Cervantes start Spaanse cursusjaar

Vrijdag, 5 september 2020 - Het Instituto Cervantes Utrecht, onderdeel van het netwerk van meer dan 80 officiële instituten die zich toeleggen op het onderwijzen van de Spaanse taal en het promoten van de Spaanstalige cultuur over de hele wereld, hervat zijn activiteiten in Nederland na een periode die gekenmerkt werd door de beperkingen opgelegd door COVID-19.



Het aanbod is logischerwijs aangepast aan de omstandigheden.



Pilar Tena, directeur van het Instituto Cervantes in Nederland, zei: “We willen profiteren van de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de pandemie. Onze instelling, zowel hier als in de rest van de wereld, reageerde snel op de beperkingen opgelegd door de omstandigheden. In een paar dagen tijd hebben duizenden cursisten en docenten over de hele wereld de opzet van hun cursussen gewijzigd van face-to-face naar videolessen. Het is een gigantische inspanning geweest, maar het heeft ons nog sterker gemaakt."



Het nieuwe cursusaanbod, dat begint in september, bestaat uit drie soorten groepscursussen. De eerste soort, die 100% online wordt onderwezen, is uitermate aantrekkelijk omdat het niet uitmaakt waar de cursist zich bevindt: zelfs als je geen klaslokaal in de buurt hebt, kun je de taal leren bij het officiële instituut van de Spaanse overheid, met behulp van kwalitatief goed lesmateriaal en native-speaker docenten met ervaring.



Ten tweede worden ook de traditionele face-to-face cursussen hervat, gegeven in Amsterdam (OBA) en natuurlijk in Utrecht, het officiële hoofdkantoor van het instituut.



Ten slotte combineert een derde soort cursus het face-to-face onderwijs met online materiaal.



Bovendien biedt het Cervantes privélessen die overal in het land kunnen worden gegeven. Ook organiseert het op verzoek van bedrijven en instellingen lessen Spaans voor groepen, bedrijven, etc.



Alle cursisten krijgen gratis toegang tot de bijzondere bibliotheek van het Instituto Cervantes (Utrecht en Amsterdam) die met 22.000 werken een brede collectie biedt aan Spaanstalige literatuur, films, muziek, tijdschriften en kranten, en Nederlandse vertalingen van de belangrijkste boeken die oorspronkelijk in het Spaans zijn uitgegeven.



Pilar Tena moedigt de Nederlanders aan om van deze uitzonderlijke gelegenheid gebruik te maken: “Het programma van dit kwartaal biedt ongekende kansen voor onze Nederlandse cursisten. Spaans is een taal van de toekomst, en overal ter wereld leren steeds meer mensen Spaans. Het is een mooie toevoeging aan je cv."



Het Instituto Cervantes organiseert over de hele wereld de officiële certificering voor het kennisniveau van de Spaanse taal, het DELE examen. Het is het meest prestigieuze diploma Spaans dat er bestaat en het draagt de stempel van de Spaanse overheid. Het hele jaar kun je examen doen: dit trimester staat de inschrijving nog open voor de examens van 2 oktober en 13/14 november. Een goed alternatief is het SIELE examen, dat iets flexibeler is en volledig online wordt geregeld.



EXTRA INFORMATIE



Wat is het Instituto Cervantes?



Het Instituto Cervantes is een publieke instelling die in 1991 in Spanje werd opgericht om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen en de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen van Latijns-Amerika te verspreiden. Intussen zijn er verschillende instituten op alle continenten.



-Het instituut biedt cursussen Spaans, maar ook cursussen van de andere talen die in Spanje worden gesproken. Het Diploma Spaans als Vreemde Taal (DELE) wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport afgegeven. Het instituut is verantwoordelijk voor de organisatie van de examens voor dit diploma.



-Het instituut houdt zich bezig met het moderniseren van lesmethodes en verzorgt cursussen en studiedagen voor docenten Spaans. Het neemt actief deel aan programma´s ter promotie van de Spaanse taal.



-Het instituut organiseert culturele activiteiten, samen met Nederlandse en andere Spaanse en Spaans-Amerikaanse organisaties.



-Het instituut beschikt over een (online) bibliotheek met een grote collectie Spaanstalige werken.





Het Instituto Cervantes te Utrecht is het enige instituut van het Cervantesnetwerk in Nederland. Het is sinds 1992 gevestigd in een prachtig monumentaal pand op het Domplein.



