Innovestit Group neemt Stiply over

Ede, 19 augustus 2019 – Innovestit Group, specialist in het automatiseren van financiële en administratieve back-office processen, kondigt de overname van Stiply aan, specialist in digitale handtekeningen. ‘Met Stiply komen we tegemoet aan de groeiende behoefte van onze klanten om administratieve lasten verder te verlichten en mogelijke fraude tegen te gaan. Stiply draagt daarmee bij aan compliancy en efficiëntere bedrijfsprocessen’, zegt Erik van Doorn, CEO van Innovestit.



Stiply is een digitale tool die helpt om digitale documenten, zoals overeenkomsten, contracten, offertes en verklaringen, sneller te laten ondertekenen of direct een geldige incassomachtiging te verkrijgen. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de markt voor e-signatures sterk groeit. Volgens Allied Market Research zal in 2022 de wereldwijde markt een omvang bereiken van 3,44 miljard dollar’, zegt Erik van Doorn. ‘De acquisitie van Stiply voegt aanzienlijke waarde toe aan ons bestaande producten en dienstenportfolio en verstevigt ons onderscheidend vermogen in de Europese markt.’



Rechtsgeldigheid



Met Stiply sluiten bedrijven en instellingen eenvoudig rechtsgeldige overeenkomsten. Van elke transactie wordt een audit-trail vastgelegd als extra bewijs. Stiply zorgt ervoor dat documenten ondertekend retour komen zonder dat er een mens naar om hoeft te kijken. Dit werkt ook voor grote hoeveelheden documenten tegelijk (bulk). Kortom, een onmisbare app voor iedere Finance-, HR- of Sales-professional en organisaties die grote hoeveelheden te ondertekenen documenten verwerken. ‘Dat we nu onderdeel van InnovestIT Group worden zal onze ontwikkeling alleen nog maar versnellen, omdat we nu schaalvoordeel hebben en de kennis van de twee teams kunnen combineren’, zeggen oprichters René en Joost Kuhlmann van Stiply.



Strategische fit



CIC Corporate Integration Consultants begeleidde het volledige proces van verkoop, onderhandelen over de voorwaarden, verbinden van de diverse stakeholders, samenwerken met diverse specialisten tot en met de intensieve periode van due diligence en afronding van de diverse overeenkomsten. Bert Kroes jr., M&A-consultant bij CIC Corporate Integration Consultants: ‘Het was erg mooi om de strategische fit tussen de twee ondernemingen te zien. De sterk complementaire dienstverlening zorgt ervoor dat beide partijen een grote toegevoegde waarde creëren voor klanten en stakeholders.’



Zoals een digital e-signature bedrijf betaamt, zijn nagenoeg alle contracten via Stiply getekend.



Over Stiply



Stiply, opgericht in 2015, is een digitale tool die helpt om sneller en eenvoudiger een rechtsgeldige handtekening op contracten of verklaringen te zetten of direct een geldige incassomachtiging te verkrijgen. De onderneming groeit hard en heeft meer dan vijfhonderd klanten. Naast klanten die direct bediend worden, werkt Stiply met een aantal partners, zoals Carerix (recruitment software), Nmbrs (HR-software) en Exact (business software). Stiply richt zich op de Europese markt en ondersteunt reeds negen talen.



www.stiply.nl



Over Innovestit Group



Innovestit Group helpt bedrijven en instellingen bij de digitale transformatie van hun back-office. Onder de holding vallen vijf werkmaatschappijen, te weten Coforce, Diesis, Easy Systems, ICreative en Stiply. Gezamenlijk bieden zij een totaaloplossing voor administratieve lastenverlichting van financiële en back-office processen, waaronder software voor purchase-to-pay, order-to-cash en robotic process automation die naadloos integreert met ERP-, CRM- en Document Management- en andere backoffice systemen. Met 120 medewerkers bedient de onderneming meer dan duizend klanten wereldwijd. Tot de klantenkring behoren toonaangevende bedrijven en instellingen, zoals Ballast Nedam, Bol.com, Carpetright, Kwik-Fit, Intersnack en TU Delft.



www.innovestit.com