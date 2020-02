Arcona Property Fund N.V. stelt nieuwe listing agent aan

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – is voornemens om op korte termijn een andere grote financiële instelling als listing agent en liquidity provider aan te stellen. De switch heeft te maken met het definitief stoppen van de capital markets activiteiten van NIBC Markets per 1 maart 2020.



Arcona Property Fund N.V. verwacht op korte termijn de contracten te kunnen tekenen. Besprekingen hierover zijn afgerond. Het is daarom mogelijk dat er vanaf 2 maart 2020 tijdelijk geen liquidity provision is. Dit betekent dat de reguliere beurshandel in het aandeel gewoon zal plaatvinden, maar dat er tijdelijk geen partij is die zich dagelijks stelt in het aandeel.