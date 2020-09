Documentaire over de brand in de Peel door de ogen van de vrijwillige brandweer Neerkant

Op maandag 20 april brak er brand uit in natuurgebied De Peel. Het werd de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Maar liefst 2100 vrijwillige brandweermensen probeerden het verwoestende vuur te bestrijden. Maar dat was niet makkelijk en soms zelfs gevaarlijk. Rian Matheij en Joep van Brussel zitten bij de vrijwillige brandweer in Neerkant. In de Omroep Brabant documentaire ‘De Peel brandt’ blikken zij blikken terug op de natuurbrand, die ze niet snel zullen vergeten.



Rian Matheij (Neerkant) is een ervaren brandweervrouw met 14 dienstjaren die deze brand niet snel zal vergeten. Ze heeft nog nooit hoeven vluchten voor het vuur. Joep van Brussel (Neerkant) zit 2,5 jaar bij de vrijwillige brandweer en vond het frustrerend dat hij niet goed bij het vuur kon komen. Wekenlang stonden ze elke dag uren op de Peel en dat allemaal naast hun reguliere baan. Wat doet dit met ze? En hoe ga je hiermee om als mens?



