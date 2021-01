'Speel een ander spel: laat woningbouw, natuur en landbouw samengaan'

Dit is een expertquote van Jelle de Jong van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Politiek wil minister van Ruimtelijke Ordening weer terug | ANP



Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de minister van Ruimtelijke Ordening, een post die tien jaar geleden verdween, terugkeert. Dit omdat de inrichting van het land nu vaak zou verzanden in een patstelling tussen groepen met tegenstrijdige belangen. Landbouw, natuur, het opwekken van energie en woningbouw lijken met elkaar te conflicteren. Maar de oplossing ligt niet in een betere scheidsrechter, maar in het spelen van een ander spel.



De ruimte die we in Nederland hebben, is nu eenmaal schaars. Daar kan niemand iets aan veranderen. In plaats van naar de tegenstellingen te kijken, moet juist gekeken worden waar verschillende functies kunnen samengaan. Hiervoor bestaan namelijk veel meer mogelijkheden dan nu worden benut. Neem bijvoorbeeld natuur. Natuur hoeft echt niet alleen ontwikkeld te worden in natuurgebieden. Natuur is juist ook heel wenselijk in woonwijken, op industrieterreinen en via natuurinclusieve landbouw. Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk het is dat mensen in groene wijken wonen en even in hun eigen omgeving even prettig een ommetje kunnen maken tijdens de lockdown.



IVN Natuureducatie meent dan ook dat de politiek vooral moet sturen op creatievere oplossingen in plaats van alleen het oplossen van een verdelingsvraagstuk. Want dat is wat er nu in feite gebeurt met de roep om de terugkeer van een minister die beslist over de inrichting van Nederland.



Jelle de Jong is directeur van IVN Natuureducatie.