Popcorn Stories steunt de strijd van 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie lanceert vandaag een gratis online training waarmee iedereen kan helpen zelfmoord te voorkomen. Met de campagne wordt de kijker door middel van een online commercial, impact-video’s en een interactieve video aangespoord om mogelijke suïcidale gevoelens bij mensen in zijn of haar omgeving te herkennen. 113 Zelfmoordpreventie richt de campagne vooral op mannen van middelbare leeftijd en hun omgeving. Binnen deze groep komt, volgens recente cijfers, suïcide het vaakst voor. Het Amsterdamse bureau Popcorn Stories is verantwoordelijk voor de campagnevideo’s.



Voor Michan Tolman, eigenaar van Popcorn Stories, heeft de campagne een persoonlijke achtergrond:



‘Twee jaar geleden verloor ik plotseling mijn vader aan zelfdoding en bleven wij – mijn moeder, mijn twee zussen en ikzelf – achter met een miljoen vragen. De momenten van angst en onzekerheid die wij voor en na zijn dood hebben moeten doorstaan hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op ons gezin. Ook nu, twee jaar later, is het nog iedere dag moeilijk. Toch geloof ik dat negatieve ervaringen ook positieve veranderingen teweeg kunnen brengen. Na de gebeurtenis besloot ik mij in te zetten in de strijd tegen zelfdoding en mijn steentje bij te dragen om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Ik zocht contact met 113 Zelfmoordpreventie en kreeg de kans mee te denken over de creatieve invulling van de content van deze campagne. Het feit dat ook mijn moeder heeft meegewerkt in één van de video’s maakt dit project erg speciaal voor mij en mijn familie.’



Met de video’s hoopt Popcorn Stories een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording rond zelfdoding en ervoor te zorgen dat mensen meer naar elkaar omkijken en juist wél moeilijke en soms pijnlijke vragen durven te stellen. De online training van 113 Zelfmoordpreventie is een goed startpunt voor iedereen die de symptomen van suïcidale gevoelens wil leren herkennen.



De video’s van Popcorn Stories zijn vanaf 14 januari online te zien via de campagne of de online training ( https://vraagmaar.113.nl/online-training/ ).