Eneco programmaverantwoordelijke voor Energy Exchange Enablers

Per 1 januari 2020 gaat Eneco Energy Trade, de handelsafdeling van Eneco, de rol van programmaverantwoordelijke (PV)* vervullen voor handelsplatform ENTRNCE.



Dit platform is ontwikkeld door Energy Exchange Enablers (EXE, een onderdeel van Alliander) en stelt opwekkers en verbruikers in staat om rechtstreeks elektriciteit uit te wisselen. Hierbij kan op elk moment van de dag aangetoond worden of opgewekte elektriciteit op dat tijdstip ook daadwerkelijk verbruikt werd door de afnemer. Het platform maakt het direct koppelen van klanten aan duurzame bronnen zoals wind- en zonneparken mogelijk.



Toekomstbestendig maken van de energiemarkt



Met ENTRNCE innoveren EXE en Eneco door het koppelen van opwekkers en verbruikers. Een innovatie die bijdraagt aan het zo optimaal mogelijk benutten van het energienet. Het huidige energiesysteem is gebaseerd op centrale productie en decentrale afname. Het systeem van de toekomst draait om decentrale opwek en afname in combinatie met een aantal grotere centrale bronnen, zoals de toekomstige windparken op zee. Dat vraagt om aanpassing van de energie handelsprocessen. Door lokaal het verbruik en aanbod op elkaar af te stemmen wordt het balanceren van het netwerk bevorderd. Zo leveren EXE en Eneco een grote bijdrage aan het energienet van de toekomst.



Eneco bedient in de huidige energiemarkt partijen zoals producenten en leveranciers, door het leveren van inkoopdiensten, groothandelsmarkttoegang en PV-diensten. Door de samenwerking met EXE kunnen gebruikers van het ENTRNCE platform per direct ook gebruik maken van de dienstverlening van Eneco Energy Trade.



Robert van der Hidde, General Manager ENTRNCE Nederland, over de keuze voor Eneco: “We hebben gekozen voor Eneco omdat ze naast haar PV-diensten een duidelijk gedeelde visie op de toekomstige energiemarkt hebben. Wij willen de komende jaren meer PV-partijen met het ENTRNCE platform koppelen. Op deze manier kunnen we met elkaar een energiebeurs bouwen waarbij elke willekeurige energietransactie in de toekomst mogelijk is. We zijn trots dat Eneco de eerste grote partij is die hier het voortouw in neemt.”



Wilko Schuijff, Manager Sourcing & Pricing van Eneco Energy Trade: “We zien een groeiende vraag bij producenten, leveranciers en eindklanten om energiestromen op een andere manier te managen. Denk hierbij aan bedrijven en consumenten die onderling energie willen delen maar ook bijvoorbeeld een havenbedrijf dat energie opwekt en afneemt. Via ENTRNCE en de producten en diensten van Eneco Energy Trade hebben we concepten die dit mogelijk maken. Daarmee maken we de energiemarkt transparanter, flexibeler en klaar voor de toekomst.”



* Een programmaverantwoordelijke is een onafhankelijke partij die zorgt voor inkoop en afstemming van vraag en aanbod van energie.