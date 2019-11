Bericht ontvangen zodra scanauto voorbij rijdt door slimme camera

Via het systeem van de startup ParkBot is het mogelijk om een sms-bericht te ontvangen zodra een scanauto voorbij rijdt. De gebruiker heeft dan nog vijf minuten de tijd om een parkeerticket te kopen/de auto aan te melden voor betaald parkeren. Het systeem is als pilot als eerst in Amsterdam live.



Het idee is ontstaan vanuit frustratie over de lange wachtlijsten die er zijn om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning in Amsterdam. “Ik moest ruim een jaar wachten op een parkeervergunning, ondertussen liepen de parkeerkosten behoorlijk op.” zegt Luis Roman, initiatiefnemer van ParkBot.



Een team van acht ontwikkelaars werkt momenteel aan het concept. “Hopelijk geven we hiermee een duidelijk signaal af naar de gemeente en gaan ze iets aan de wachtlijsten doen”, aldus Roman.



Hoe werkt het?

ParkBot installeert een slimme camera op locatie, dit kan in een auto, woning of bedrijfsgebouw. Vanaf dat moment is het mogelijk om een sms-bericht te ontvangen zodra een scanauto voorbij rijdt. Het doel is om ParkBot na een succesvolle uitrol ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht te introduceren.



Gebruikers kunnen zich via de website https://www.parkbot.nl aanmelden om op dit moment nog gratis mee te doen aan de pilot.