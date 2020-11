'Vrouwen zetten verwarming laag, mannen installeren ledlampen'

Dit is een expertquote van Joep Kemkens van Essent, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Onderzoek: 'Vrouwen zijn thuis de baas over thermostaat'



Meer dan driekwart van de Nederlanders probeert te bezuinigen op energieverbruik. Geld besparen is daarbij belangrijker dan het milieu sparen. Opvallend is dat hierbij vooroordelen worden bevestigd. Mannen gaan eerder voor technische oplossingen, terwijl vrouwen zeggen zich daar minder aan wagen; zij passen vaker hun gedrag aan. Dit blijkt uit onderzoek van energieleverancier Essent onder ruim 1.000 Nederlanders die in hun huishouden de energieleverancier kiezen.



Vrouwen kiezen er bijvoorbeeld vaker dan mannen voor om de verwarming lager zetten (71 vs. 62%) en de was op te hangen in plaats van de droger te gebruiken (63% vs. 46%). Mannen kiezen meer voor technische oplossingen, zoals ledlampen (76 vs. 66%) en de aanschaf van andere energiezuinige producten (38 vs. 27%).



Dit verklaart mogelijk waarom meer mannen energiebesparing als een leuke bezigheid zien dan vrouwen (25% vs. 14%). De andere kant is dat mannen vaker twijfelen of zij de investering wel terugverdienen (19 vs. 4%).



Joep Kemkens is directeur van het installatiebedrijf Kemkens, onderdeel van Essent.