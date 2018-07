Boozt24 stoft de klassieke factoringmarkt af

Binnen 2 Jaar is Boozt24 door de grens van 200 miljoen aan gekochte facturen gebroken en groeit ‘bijna’ onstuimig door.



“Onze factoring dienstverlening in Nederland groeit razendsnel”, Judith Verloop, CEO van Boozt24, “Ondernemers waarderen in toenemende mate de flexibiliteit van deze financieringsvorm en blijkbaar ook onze dienstverlening daar omheen”.



“De belangrijkste financieringsbehoefte van ondernemers is die van werkkapitaal”, zegt Judith Verloop, “en juist daar knelt het voor het MKB in het huidige financieringslandschap, zeker voor ondernemers, die het tijdens de crisis zwaar hebben gehad”.



“Door slimme technologie brengen wij vraag en aanbod van kapitaal direct bij elkaar. Hierdoor ontstaat een ongelimiteerd financieringspotentieel voor gezonde, snel groeiende ondernemingen in de B2B markt. Wij kopen geld in op de kapitaalmarkt, waar we vervolgens facturen van ondernemers mee kopen. Hoe meer ondernemers zich aansluiten bij Boozt24, des te voordeliger wij kapitaal uit de markt kunnen halen. Dat voordeel rekenen wij door aan onze klanten. Zo groeien wij samen met onze klanten naar een lagere rente.”



Met deze shared profit aanpak en haar technologie stoft Boozt24 de klassieke, door banken gedomineerde factoringmarkt, volledig af. Daar waar de traditionele factoraars nog veel handmatig verwerken lossen de intelligente algoritmes van Boozt24 dit handwerk af. Een bijkomend voordeel is dat factoring ook bereikbaar is geworden voor het klein MKB met omzetten vanaf 250.000 Euro, iets dat een aantal jaren geleden nog ondenkbaar was.



Factoring is de trend in MKB financiering van dit moment. Na Crowdfunding is dit het tweede concept van alternatieve financiering dat doorbreekt in de Nederlandse MKB financieringsmarkt.