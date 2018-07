Bevrijdingsmuseum bouwt aan “historische” Nederlands-Duitse storyline

Denktank met 40 historici betrokken bij nieuw museum



In het kader van de modernisering van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek zal ook de vaste tentoonstelling compleet vernieuwd worden. Het is voor het eerst dat een WO2 museum vakexperts uit twee landen (Nederland en Duitsland) bij elkaar heeft gebracht om de gezamenlijke geschiedenis van de 20ste eeuw onder de loep te nemen. Deze geschiedenis zal vervolgens in een museale verhaallijn voor een permanente tentoonstelling worden uitgewerkt. In de afgelopen zes maanden hebben circa 40 historici van toonaangevende organisaties uit de buurlanden samengewerkt in dit voor Nederlandse en Duitse begrippen unieke project.



Bij deze internationale samenwerking zijn vijf musea, drie universiteiten, twee onderzoeksinstituten en de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betrokken. Het resultaat is een grensoverschrijdend en Europees perspectief over oorlog, vrijheid, internationale samenwerking en de actualiteit rond vrijheid en rechtsstaat. “Het sterkt ons historisch bewustzijn als we deze geschiedenis van de zogeheten ‘lange 20ste eeuw’ niet louter door de eigen bril zien maar juist ook vanuit de grensoverstijgende en Europese context”, vindt Drs. Wiel P.H. Lenders (directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945).



Na een half jaar van intensieve research en uitwisseling door het vaste consortium van historici uit beide landen, werd onlangs het resultaat tijdens een congresdag in het Limburgse Ottersum voorgelegd aan een grote groep experts uit de vakwereld en de wetenschap. Prof. Dr. Frank van Vree (NIOD) prijst de dialoog tussen de historici uit beide landen: “De gevoeligheden over bepaalde onderwerpen en de nationaal ingekleurde blik worden pas duidelijk als je met elkaar aan tafel zit. Inhoudelijk hebben wij elkaar heel veel te vertellen. Deze vorm van kennisdeling levert bijzonder veel op als het gaat om nieuwe inzichten en historische bewustwording.”



Ook de Duitse historicus en museoloog Dr. Ralph Trost vindt het uitermate inspirerend om mee te werken aan de nieuwe koers van het museum: “Een groot en breed publiek zal de komende decennia kunnen profiteren van een nieuwe en boeiende kijk op de geschiedenis, in een museum dat bovendien authenticiteit en beleving centraal zal stellen.”



Van storyline naar museumexpositie



In de tweede helft van dit jaar gaat het team van het Bevrijdingsmuseum de museale vertaling van de nieuwe storyline ‘Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen’ verder uitwerken. Het netwerk van historici zal ook tijdens deze ontwikkelingsfase regelmatig worden geraadpleegd, naast natuurlijk de vakmensen uit de museumwereld, het onderwijs en het cultuurtoerisme.



Interreg Programma Deutschland-Nederland



Het project “Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen” wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 1,2 miljoen euro door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincies Gelderland en Limburg financieel ondersteund.