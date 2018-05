Na 10 jaar onderzoek: Nieuwe richtlijnen voor kankerpreventie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De nieuwe aanbevelingen en het nieuwe voorlichtingsmodel

Het opvolgen van elke aanbeveling levert gezondheidswinst op. Maar het best is om alle aanbevelingen op te volgen, als een totaalpakket aan gezonde voeding en leefstijl.



De nieuwe aanbevelingen voor kankerpreventie, zoals opgesteld door het panel van experts, luiden als volgt:



1. Blijf op een gezond gewicht

Houd je gewicht binnen gezonde grenzen* en voorkom gewichtstoename op volwassen leeftijd.



*Met gezonde grenzen bedoelen we een Body Mass Index (BMI) tussen 18,5 en 24,9 kg/m2.



2. Kom in beweging

Maak lichaamsbeweging onderdeel van je dagelijks leven - loop meer en zit minder.



3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten

Maak volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten, zoals bruine bonen en linzen een belangrijk onderdeel van je dagelijkse voeding.



4. Eet zo min mogelijk fastfood en ander voorbewerkt voedsel waar veel vet, zetmeel of suiker in zit

Het beperken van deze producten helpt je minder calorieën binnen te krijgen en je gewicht gezond te houden.



5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees

Eet weinig rood vlees, zoals rund-, varkens- en lamsvlees. Eet weinig of geen bewerkt vlees.



6. Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegde suikers

Drink vooral water en ongezoete dranken.



7. Drink zo min mogelijk alcohol

Voor de preventie van kanker kun je het best geen alcohol drinken.



8. Gebruik geen voedingssupplementen voor de preventie van kanker

Probeer de voedingsstoffen die je nodig hebt alleen uit voeding te halen.



9. Voor moeders: geef je baby borstvoeding, indien mogelijk

Borstvoeding is goed voor zowel moeder als kind.



10. Na de diagnose kanker: volg onze aanbevelingen, indien mogelijk

Overleg met je zorgprofessional wat het beste is in jouw situatie.



En ook heel belangrijk:

Om je kans op kanker te verkleinen is het ook belangrijk om niet te roken. Voorkom blootstelling aan tabak en te veel zon.



Door het opvolgen van deze aanbevelingen krijg je minder zout, verzadigde vetten en transvetten binnen. Dit kan je helpen ook andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, te voorkomen.



Het voorlichtingsmodel met stoplichtkleuren vindt u als bijlage. U leest meer over de aanbevelingen en het voorlichtingsmodel op wkof.nl/aanbevelingen.



Over de nieuwe online leefstijl-test

Vandaag introduceert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ook een nieuwe online test waarmee mensen kennis kunnen maken met de nieuwe aanbevelingen en kunnen zien welke stappen ze kunnen nemen om hun leefstijl gezonder te maken om zo de kans op kanker te verkleinen. De test is laagdrempelig en verwijst naar praktische informatie en tips om mensen te helpen de aanbevelingen op te volgen. De test is te vinden op wkof.nl/TestJeLeefstijl.



Over het rapport Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective

Het rapport, gebaseerd op het Continuous Update Project (CUP), brengt de kennis samen over voeding, lichaamsbeweging en lichaamsgewicht in relatie tot 17 van de meest voorkomende kankersoorten wereldwijd:



(In willekeurige volgorde)

1. Mond-, keel- en slokdarmkanker

2. Neusholtekanker

3. Slokdarmkanker

4. Longkanker

5. Maagkanker

6. Alvleesklierkanker

7. Galblaaskanker

8. Leverkanker

9. Dikkedarmkanker

10. Borstkanker (voor en na de menopauze)

11. Eierstokkanker

12. Baarmoederkanker

13. Baarmoederhalskanker

14. Prostaatkanker

15. Nierkanker

16. Blaaskanker

17. Huidkanker



U kunt het rapport, wat in totaal 12.000 pagina's lang is (inclusief alle protocollen), op onze website per hoofdstuk downloaden vanaf 24 mei. U kunt een gedrukt exemplaar van de samenvatting van het rapport, met de belangrijkste bevindingen, aanvragen bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Neem hiervoor contact op met Germund Daal, Hoofd Communicatie en Gezondheidsvoorlichting, 020 344 9592 of 06 41323927, g.daal@wkof.nl.



Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. Dit netwerk is een internationaal samenwerkingsverband van charitatieve instellingen die zich inzetten voor de preventie en overleving van kanker door gezonde voeding en leefstijl. Naast het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat het netwerk uit het American Institute for Cancer Research, World Cancer Research Fund UK, World Cancer Research Fund Hong Kong en World Cancer Research Fund International (sinds 2016 een officiële relatie van de WHO).



Over het Continuous Update Project (CUP)

Het Continuous Update Project (CUP) is een doorlopend onderzoek waarmee we ervoor zorgen dat onze aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven.



Onderdeel van het Continuous Update Project is een centrale database waarin de kennis over voeding, leefstijl en kanker wordt bijgehouden. Regelmatig komen er meer bevindingen bij dankzij nieuwe onderzoeken. Experts voeren doorlopend analyses uit van het nieuwe bewijs. Zo zorgen we ervoor dat we altijd beschikken over de meest actuele informatie over de preventie en overleving van kanker door voeding en leefstijl.



Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is al meer dan 20 jaar de autoriteit in Nederland op het gebied van voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds financiert, analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker om mensen te helpen de kans op kanker te verkleinen.



Wij willen dat door gezonde keuzes in voeding en leefstijl minder mensen kanker krijgen, meer mensen kanker overleven en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker toeneemt. Kijk voor meer informatie op www.wkof.nl.



Via www.voedingenkankerinfo.nl geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ook voorlichting over voeding tijdens en na behandeling van kanker op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring van experts.



