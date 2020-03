Cruciale voorbereidingsweken eindexamenkandidaten in gedrang

eXamengevat biedt bewezen oplossing voor effectieve thuisstudie



De 27-jarige ondernemer Jeroen Willemsen biedt met eXamengevat vanaf vandaag landelijk de oplossing voor effectieve thuisstudie. Met het sluiten van de scholen is er een vacuüm ontstaan voor eindexamenkandidaten. Nu Minister Slob (Onderwijs) heeft aangegeven dat alles op alles wordt gezet om de centrale eindexamens door te laten gaan, is de vraag hoe leerlingen zich hier optimaal op kunnen voorbereiden nog urgenter geworden. De roep om degelijk leermateriaal is groot onder scholieren, ouders en docenten.



De bedenker en ontwikkelaar van eXamengevat heeft zijn pilot na het nieuws over de scholensluiting per direct opgeschaald. Het is een tijd van onzekerheid door minder onderwijsuren en minder individuele begeleiding. Juist nu is efficiënt, zelfstandig leren essentieel. eXamengevat biedt de rode draad van een examenvak in één boek. Inhoudelijk correct, wetenschappelijk onderbouwd en compleet. Alles wat de leerling moet kennen, staat erin. “We durven de belofte te doen: ken je het boekje, dan haal je het examen en kan de vlag uit”, aldus Willemsen.



Samenvatting voor elk havo- en vwo-eindexamenvak



De ‘koning van de samenvattingen’ stelde zich in 2015 ten doel om de allerbeste samenvatting voor zijn studie bedrijfskunde te schrijven. Inmiddels gaan er op de Rotterdamse campus jaarlijks 35.000 exemplaren van ‘Reken Maar’ over de toonbank: 70 procent van de bedrijfskundestudenten gebruikt de samenvattingen. Vanaf vandaag biedt eXamengevat havo- en vwo-scholieren dezelfde efficiënte en complete manier om te studeren voor de centrale eindexamenvakken. Van Nederlands tot biologie en van geschiedenis tot natuur- en scheikunde: voor elk vak is er door een team bestaande uit vo-docenten en deskundige schrijvers een complete samenvatting voor het eindexamen gemaakt.



Examentraining zonder dure trainer



De samenvattingen zijn opgebouwd uit theorie, oefenstof, oude examens en tips en tricks. Alle domeinen van een vak zoals vastgesteld door de overheid, worden stap voor stap behandeld. De vertellende schrijfstijl met sprekende voorbeelden biedt de examenkandidaat vertrouwen en overzicht. Zo biedt eXamengevat elke eindexamenkandidaat een examentraining, zonder de bijbehorende kosten.



eXamengevat bestaat uit twaalf boekjes voor havo en twaalf boekjes voor vwo. Elk afzonderlijk verkrijgbaar via www.examengevat.nl. De samenvattingen bestaan gemiddeld uit 200 tot 250 pagina’s.