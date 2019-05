Het Nationale Theater komt met avond over boosheid

Het Nationale Theater organiseert op maandag 13 mei om 20.15 uur Boosheid is HOT in de Haagse Koninklijke Schouwburg. Tijdens deze avond wordt boosheid van alle kanten belicht. Wouter de Winther van de Telegraaf en opinieleider Marianne Zwagerman gaan in op de onvrede in Nederland, terwijl cabaretier André Manuel het publiek laat lachen om boosheid.



Herken jij ook het gevoel van boosheid? Dat dingen niet meer zo zijn als vroeger? Tijdens Boosheid is HOT wordt dieper op dit thema ingegaan. Gedragsbioloog Patrick van Veen gaat dieper in op wat boosheid is en wat de functie daarvan is. Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz en singer-songwriter en acteur Saman Amini refelecteren theatraal en muzikaal op het onderwerp. De avond wordt afgesloten met een gesprek met de bekende Hagenees Leo, van Leo’s koffiehuis in Laak.



Boosheid is HOT is de laatste HOT-avond van theaterseizoen 2018/2019. Op maandag 18 november de eerstvolgende editie met als thema De Aarde is HOT.



HOT is één groot experiment



Eén keer in de drie maanden wil Het Nationale Theater een avond maken waar alles kan. Een avond om te experimenteren en nieuwe ideeën uitproberen en te onderzoeken wat we eigenlijk durven. Podiumkunstenaars, ervaringsdeskundigen, politici, filosofen, schrijvers en wetenschappers delen tijdens de HOT-avonden het podium van de Koninklijke Schouwburg. Hete onderwerpen ontdoen we van scherpe randen door ze kunstzinnig en nieuwsgierig te benaderen.



Eerdere edities zijn hartstikke HOT



In Marokkanen zijn HOT kookte een Marokkaanse kok op het podium. In Den Haag is HOT zongen bekende Hagenezen als Wim Deetman, Tommie Beugelsdijk, Valika Smeulders en John van Zweeden uit volle borst ‘O, o Den Haag’. En in Optimisme is HOT stonden jongeren op het toneel die moeilijk aan de bak komen. Zij vertelden hoe ze opgebloeid zijn door op de Haagse Markt te werken.



Meer informatie over de HOT-avonden: www.hnt.nl/hot