Desmond Tutu maakt finalisten bekend voor de Internationale Kindervredesprijs 2020

Kaapstad/Amsterdam, 29 oktober 2020 – Aartsbisschop Desmond Tutu heeft vandaag namens de Stichting KidsRights de finalisten bekendgemaakt van de Internationale Kindervredesprijs 2020. Elk jaar bereikt de boodschap van de jonge winnaar miljoenen mensen wereldwijd. Dit jaar heeft het KidsRights’ Expertcomité uit een indrukwekkend aantal van 142 kinderen uit 42 landen Ivana Ortega Serret (12 jaar) uit Mexico, Siena Castellon (18 jaar) uit Ierland en Sadat Rahman (17 jaar) uit Bangladesh geselecteerd. Malala Yousafzai, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 2014 en winnares van de Internationale Kindervredesprijs in 2013, reikt de prijs op 13 november uit aan de winnaar van dit jaar tijdens een ceremonie in Den Haag.



Persoonlijke felicitaties van aartsbisschop Tutu



Aartsbisschop Desmond Tutu, die al 12 jaar de beschermheer is van de Internationale Kindervredesprijs en van KidsRights, feliciteert de finalisten van 2020 en zegt in een persoonlijke boodschap: “Ik heb ontzag voor deze kinderen, wier krachtige boodschap wordt versterkt door hun jeugdige energie en een onwankelbaar geloof dat kinderen hun eigen toekomst kunnen, nee, moeten verbeteren. Zij zijn echte changemakers en hebben met verve aangetoond dat kinderen de wereld in beweging kunnen brengen.”



Het voorstellen van de finalisten



“De impact van Ivanna, Siena en Sadat op de toekomst van veel kinderen is onmiskenbaar, zij zijn de rechtmatige finalisten van de Internationale Kindervredesprijs 2020”, aldus Marc Dullaert, oprichter van KidsRights en voorzitter van het Expertcomité.



Ivanna Ortega Serret (12 jaar, Mexico)



Ivanna Ortega is een 12-jarig meisje dat woont in een stad genaamd Zona Esmeralda in Atizapan de Zaragoza, Estado de México. Ivanna startte op Change.org een petitie om de autoriteiten te vragen de dam in haar stad, die is aangetast door watervervuiling, schoon te maken, het rioolstelsel te zuiveren en het leven van mens en dier te redden van het vervuilde water. Ze slaagde erin voor haar petitie 67.000 handtekeningen te verzamelen. Ze kreeg 21 miljoen pesos van CONAGUA (Nationale Watercommissie) en de gemeente Atizapan de Zaragoza. Ze werd door The Economist ‘de Greta Thunberg van Madin’ genoemd. Ivanna heeft geld ingezameld voor een NGO genaamd Nacel Arcoiris, oftewel de Regenboog Vereniging, om touwen te kopen, secties in de dam te creëren en het schoonmaakwerk te vergemakkelijken door gebruik te maken van technologie. In de toekomst wil ze een schone Madin-dam creëren en wil ze op scholen milieulessen introduceren.



Siena Castellon (18 jaar, Ierland)



Siena is een kind met diverse leerproblemen. Haar ervaringen met school waren nogal uitdagend, o.a. doordat ze van school moest veranderen als gevolg van haar handicap en door pestgedrag van anderen m.b.t. haar autisme. Op 13-jarige leeftijd creëerde Siena een website, www.qlmentoring.com, om intelligente studenten met leermoeilijkheden en autisme te begeleiden. In november 2018 lanceerde ze haar campagne voor de viering van de Neurodiversiteitsweek, die scholen aanmoedigt om de sterke punten en talenten van kinderen met speciale behoeften te erkennen, in plaats van zich te richten op hun zwakke punten en moeilijkheden. In mei 2019 namen meer dan 340 scholen en meer dan 314.000 studenten in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië deel aan de allereerste viering van de Neurodiversiteitsweek. Siena organiseert in het stadhuis van Londen een Jongerenconferentie over Neurodiversiteit voor 300 jongeren en werkt samen met organisaties zoals het Neurodiversiteitsproject van de Universiteit van Stanford. In 2019 hielp ze met het organiseren van protesten in het hele Verenigd Koninkrijk om de regering te vragen het onderwijsprogramma voor speciaal onderwijs naar behoren te financieren. Ze heeft ook een overlevingshandleiding geschreven voor autistische tienermeisjes. Dit is het eerste boek geschreven dóór een autistisch tienermeisje vóór autistische tienermeisjes.



Sadat Rahman (17 jaar, Bangladesh)



Sadat is een jonge changemaker en sociale vernieuwer uit Bangladesh die veranderingen teweegbrengt. De dood van een 15-jarig meisje dat in zijn land zelfmoord pleegde als gevolg van cyberpesten, leidde tot snel optreden van Sadat. Samen met zijn vrienden richtte hij een sociale organisatie op met de naam Narail Vrijwilligers. Ze creëerden de mobiele app ‘Cyber Teens’ waar tieners kunnen leren hoe ze op het internet hun veiligheid kunnen waarborgen. Ongeveer 1800 tieners hebben de app al gebruikt, meer dan 60 klachten zijn opgelost en 8 cybercriminelen zijn vanwege de app voor het gerecht gedaagd. Sadat heeft ook meer dan 45.000 tieners bereikt met Internet veiligheidsseminars op scholen en universiteiten. Sadat ontving namens zijn organisatie de nationale ‘Joy Bangla Jeugdprijs 2018’ voor zijn uitmuntende bijdrage aan de maatschappelijke dienstverlening. Momenteel heeft Sadat een campagne lopen met de naam ‘Veilig Internet, Veilige Tiener’. De Narail vrijwilligers organiseren e-safety-seminars en workshops voor tieners en werken eraan om op elke school een digitale alfabetiseringsclub in het leven te roepen. In de toekomst wil hij de app verder ontwikkelen met de steun van de regering van Bangladesh en een platform toevoegen waar psychologen psychosociale ondersteuning bieden aan mensen in nood.



