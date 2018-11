Yukio Motohashi van Dudok beste praktijkopleider van Nederland

Yukio Motohashi van Dudok in Rotterdam is de beste praktijkopleider van Nederland. Dat maakten minister van OCW Ingrid van Engelshoven en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof gisteren in theater Orpheus te Apeldoorn bekend.



Een goede praktijkopleiding valt of staat met de kwaliteit van het leerbedrijf en de praktijkopleider. Met de jaarlijkse verkiezingen voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider benadrukken en waarderen het ministerie van OCW en SBB de belangrijke rol die de meer dan 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders spelen in het opleiden van mbo-studenten.



Persoonlijk contact



Yukio Motohashi werkt bij Dudok in Rotterdam, een erkend leerbedrijf in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. De jury stelde vast dat Yukio uitblinkt in de wijze waarop hij het opleidingsbeleid aanpakt. Ook onder stressvolle omstandigheden weet hij de studenten verder te brengen en verliest hij het persoonlijk contact niet uit het oog.



Blijven investeren in medewerkers



Winnaar Yukio geeft niet alleen aandacht aan de gasten, maar juist ook aan de student. “Wat zijn je talenten, wat wil je leren, wat spreken we af? Aandacht kost tijd. Nou, dat moet dan maar! Ik ben enorm blij met deze prijs. Ik hoop dat deze prijs ook andere horecazaken in Nederland inspireert te blijven investeren in hun medewerkers. Want goed horecapersoneel is lastig te vinden. En juist wij – de opleider, begeleider, manager – kunnen laten zien hoe leuk het is om in de horeca te werken.”



Van duizend voordrachten naar zestien finalisten



Tot en met 30 april 2018 kon iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor de prestigieuze prijzen. Uit de bijna duizend voordrachten selecteerde de jury provinciale winnaars, die verder streden om de landelijke titel in hun sector. Uit de sectorale winnaars koos de jury de twee uiteindelijke winnaars. De verkiezing beste leerbedrijf werd in 1996 voor het eerst georganiseerd. De prijs beste praktijkopleider wordt sinds 2009 uitgereikt.



Beste praktijkopleider en mbo-ambassadeurs



De winnaar werd bekendgemaakt in theater Orpheus te Apeldoorn tijdens het Ambassadeursgala mbo, de feestelijke finale van de Dag van het mbo. Bij dezelfde gelegenheid werd Noordwest Ziekenhuisgroep uit Alkmaar uitgeroepen tot beste leerbedrijf van Nederland. Desiree Hernandez (Albeda) werd verkozen tot Landelijke Ambassadeur mbo, Manon Sprenkeler (Rijn IJssel) werd beloond met de Berg Award en Maaike Buitink (Da Vinci College) won de Impact Award.



Dit is mbo



Het Ambassadeursgala mbo en de Dag van het mbo zijn initiatieven van het samenwerkingscollectief Dit is mbo (powered by de MBO Raad, SBB, het ministerie van OCW en World Skills Netherlands). De organisatie van het gala en de dag zijn in handen van de MBO Academie.