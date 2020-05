Dalende bierverkoop zet door in april: min 32 procent

Den Haag, 15 mei 2020 – Veel bierbrouwers zitten door de COVID-19 maatregelen in zwaar weer. De ingezette daling van bierverkoop sinds halverwege maart, zet ook in april verder door. De gemiddelde bierverkoop in Nederland is in april met 32 procent gedaald. De sluiting van de horeca is de voornaamste reden van de sterke daling. Veel kleinere brouwerijen, die voor het overgrote deel aan horeca leveren, hebben zelfs te maken met dalende bierverkopen van meer dan 70 procent.



De dalende bierverkoop is voelbaar in de gehele biersector. Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers, licht toe: “Kleine en grote brouwerijen zien hun bierverkoop nu al twee maanden op rij dalen en ook in de maand mei verwachten we soortgelijke cijfers. Grote evenementen, festivals en sportwedstrijden zijn afgelast, en de horeca is al sinds 15 maart gesloten. Voor brouwerijen die voor het grootste gedeelte van de horeca afhankelijk zijn, betekent dit een sterk dalende productie en omzet. Thuisverbruik is slechts met 4 procent gestegen en compenseert bij lange na niet het verlies in de horeca.”



Gedeeltelijke opening horeca eerste stap, maar nog lange weg te gaan



Het kabinet kondigde vorige week aan dat per 1 juni de horeca weer gedeeltelijk open mag op basis van de 1,5 meter maatregelen. “Dit is een eerste start, en iedereen kijkt er enorm naar uit om weer samen met vrienden en familie op het terras een biertje te drinken”, vervolgt Wigboldus. “Het ziet er helaas naar uit dat het nog lang gaat duren voordat alles weer ‘normaal’ is. Brouwers roepen daarom het kabinet op om met aanvullende steunmaateregelen te komen voor zowel de horecasector als toeleveranciers. Het gaat hier bijvoorbeeld om huurcompensatie vanuit de overheid voor de periode dat de horeca slechts gedeeltelijk open is en het bieden van aanvullende regelingen die ondernemers voor de lange termijn ondersteunen tijdens deze crisis. Deze aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk voor veel bedrijven om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.”



Brouwers zijn ondernemend en zetten vele initiatieven op



Ondanks de verliezen die in de hele sector worden gevoeld, worden er ook veel mooie initiatieven opgezet. Zo worden er online bierproeverijen georganiseerd en geven brouwerijen virtuele rondleidingen door de brouwerij. Om het tekort aan desinfectiemiddelen in de zorg tegen te gaan, ontwikkelen verschillende brouwerijen desinfectiemiddelen van restbier. Ook zijn er diverse ludieke online acties opgezet om waardebonnen te verkopen voor het initiatief Help de Horeca. En brouwerijen steunen hun eigen horecarelaties met op maat gemaakte afspraken. “Die samenhorigheid is bijzonder om te zien. Brouwers willen echt samen hun schouders er onder zetten en waar mogelijk de lasten verdelen. Maar ook dat is niet oneindig haalbaar wanneer de eigen inkomsten ook sterk teruglopen. Extra steunmaatregelen zijn dus van groot belang.”