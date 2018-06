Gratis info-avond Breda: investeren in hotelkamers met Willem Reimers

Bent u ooit al op hotel geweest zonder te betalen? Wij ook niet. Wat zou je er van vinden, mocht jij kunnen delen in de opbrengsten van het hele hotel? Honderden Belgische gezinnen kochten al een hotelkamer waardoor ze maandelijkse opbrengsten verkrijgen. Willem Reimers legt u uit hoe het concept nu juist in zijn werk gaat.



Op 5 juli organiseert de Belgische projectontwikkelaar Bricks and Leisure in samenwerking met de heer Willem Reimers een gratis info-avond omtrent het nieuwe concept: investeren in hotelkamers.



Programma Info-avond 5 juli hotel Mastbosch Breda



19u Inloop/Ontvangst met koffie &Thee



19.30u Introductie bijeenkomst door Bricks and Leisure



19.40u Willem Reimers "Waarom een hotel een ware goudmijn kan zijn?"



20.10u Bricks and Leisure: "7 redenen waarom honderden Belgen al investeerden in hotelvastgoed"



20.30u Unieke actie enkel weggelegd voor de aanwezigen



21.00u Naborrel met mogelijkheid tot inschrijving



Willem Reimers: “Waarom een hotelkamer een goudmijn kan zijn”



De heer Willem Reimers, ervaren hotelier en bekend van het programma ‘Herrie in het hotel’: “Het concept hotelvastgoed komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en biedt de kans aan kleine vermogens om een zorgeloze succesvolle vastgoedinvestering aan te gaan. Ze geven hun vastgoedinvestering in handen van een professionele uitbating zoals ibis of Holiday Inn, terwijl zij kunnen profiteren van de voordelen en maandelijkse opbrengsten uit het gehele hotel.”



Honderden Belgen kochten al hun eigen hotelkamer



Bricks and Leisure, een Belgische ontwikkelaar gespecialiseerd in toeristisch vastgoed en al meer dan 42 jaar ervaring, ziet de trend van investeren in hotelkamers ook opkomen in Nederland: “We zijn sinds enkele maanden ook actief in Nederland en zien toch heel wat belangstelling het product. Investeerders voelen zich wel aangetrokken door de cominatie van eigen gebruik en rendement, terwijl ze gevrijwaard worden van wanbetalers, administratie en andere zorgen. We zijn dan ook verheugd dat de heer Willem Reimers ook enthousiast is over het product en hierover een uiteenzetting wil doen.”



Ontdek het concept hotelvastgoed alvast via dit korte filmpje!

Wenst u ook te komen naar deze info-avond of wilt u meer informatie? Schrijf je dan snel in via deze link: https://www.bricksandleisure.be/nl/events/koop-je-... U kan ook mailen naar bas.van.leeuwen@bel-vastgoed.com of bellen naar het nummer 0499 25 60 61.