Expositie Kiki van Eijk in TextielMuseum biedt theatrale ervaring

‘Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk’ opent 29 mei 2020



De Nederlandse ontwerper Kiki van Eijk staat bekend om haar fantasierijke designs: van grillige klokken tot wandkleden voor Google en poëtische etalages voor het Franse luxemerk Hermès. Samen met scenograaf Theun Mosk creëert ze in het TextielMuseum in Tilburg een expositie die meerdere zintuigen aanspreekt. ‘Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk’ is te zien van vrijdag 29 mei tot en met 1 november 2020.



Kiki van Eijk levert al 20 jaar een onderscheidende bijdrage aan het internationaal geprezen Dutch Design. Het TextielMuseum presenteert in het kader van haar 20-jarig werkjubileum hoogtepunten uit haar oeuvre op een bijzondere wijze. Voor de tentoonstelling werkt de ontwerper namelijk samen met scenograaf en ruimtelijk vormgever Theun Mosk. Mosk is gelauwerd om zijn in het oog springende ontwerpen voor theaterproducties en autonome installaties. Samen dagen ze bezoekers uit het werk van Kiki van Eijk spelenderwijs te ontdekken. In de ene ruimte werpt de bezoeker een blik in een kijkdoos om haar designs te zien, in de andere ruimte kan men met camera’s inzoomen op schetsen van haar werk. Door niet alleen te laten zien, maar ook te laten doen en horen, ontvouwt het poëtische oeuvre van Kiki van Eijk zich door de tentoonstelling heen.



Wonderlijk design

De tentoonstelling toont een rijke diversiteit aan designproducten van de Eindhovense ontwerper: van kleurrijke wandkleden en luxe textielobjecten tot meubels, klokken en lampen. Het werk van Kiki van Eijk vertrekt vanuit een levendige nieuwsgierigheid, waarbij zij onderzoekend te werk gaat. Ze experimenteert met verschillende materialen en productiemethoden, of het nu glas, keramiek, brons of textiel betreft. Dat veelzijdige vakmanschap levert wonderlijk en eigenzinnig design op, dat de toeschouwer anders laat kijken naar alledaagse voorwerpen en objecten. Van Eijk’s interesse voor materiaal en techniek bracht haar met regelmaat naar het TextielMuseum, waar vakmanschap, experiment en het maakproces centraal staan. In het TextielLab, de specialistische werkplaats van het museum, ontstonden veel van haar textiele werken.



Van Eindhoven tot Coachella

In het jaar 2000 studeerde Kiki van Eijk cum laude af aan de gerenommeerde Design Academy Eindhoven. Haar designproducten zijn sindsdien te zien in musea, galerieën en op beurzen wereldwijd, van Milaan en Parijs tot Tokio en New York. Naast haar eigen collecties ontwierp Van Eijk voor Studio Edelkoort, MOOOI, Saint-Louis en andere prominente opdrachtgevers. Recentelijk werd bekend dat de ontwerper is gevraagd om een kunstinstallatie te ontwikkelen voor het aankomende Coachella Valley Music & Arts Festival in de Verenigde Staten.



Theedoeken voor label ‘by TextielMuseum’

In het kader van de expositie lanceert het TextielMuseum drie exclusieve theedoeken voor het label ‘by TextielMuseum’. Geïnspireerd op de natuur heeft Kiki van Eijk drie kleurrijke ontwerpen gemaakt die in het TextielLab vervaardigd worden. De productie hiervan is van dichtbij te aanschouwen op de weefmachines in de werkplaats van het museum. De theedoeken zijn vanaf de opening te verkrijgen in de TextielShop en via de webshop by.textielmuseum.nl.



Rondom de tentoonstelling organiseert het TextielMuseum verschillende workshops en masterclasses geïnspireerd op de werkwijze van Kiki van Eijk. Meer info: https://www.textielmuseum.nl