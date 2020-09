Hofleverancier Holland Foodz opent deuren á la Willy Wonka

Oudhollandse snoepfabriek start Experience Center bij 125-jarig jubileum



OOSTERHOUT – Snoepfabriek Holland Foodz in Oosterhout heeft ter gelegenheid van zijn 125-jarige bestaan het predicaat Hofleverancier gekregen. Om dit te vieren heeft de fabriek een Experience Center geopend waar het publiek een kijkje in de keuken krijgt en zelf snoep kan maken, net zoals Willy Wonka deed in ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’.



De grootste Oudhollandse snoepfabriek van Nederland is een voortzetting van de suikerwerkfabriek die Piet Aarden in 1894 in Oosterhout begon en in de decennia daarna door diverse bedrijven is overgenomen. In 2011 nam Holland Foodz de productie en de beschermde merknamen van het oud-Hollands snoepgoed over. Onder meer van de Oosterhoutse Kaneelstok, die sinds 1894 wordt gemaakt, en Willem Stuvé Nougat, dat sinds 1870 wordt gemaakt. De fabriek in Oosterhout produceert verder wijnballen, lolly’s, zuurstokken en ander snoepgoed voor kermissen, pretparken en snoepwinkels.



Bij Holland Foodz wordt snoepgoed nog op ambachtelijke wijze bereid, met recepten van vroeger, zonder toevoeging van conserveringsmiddelen of kunstmatige bestanddelen. Dat wil het bedrijf voortaan ook aan het publiek laten zien. Daarom is directeur Jan Harm Spijkervet als een soort moderne Willy Wonka een Experience Center gestart in de kermis snoepfabriek. Daar kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe stap voor stap het snoepgoed wordt gemaakt. Van het koken tot het maken van het deeg van glucose en suiker, van het toevoegen van smaken tot het zogeheten trekken. Dat wordt ook nog eens getoond in de film die Het Klokhuis een paar jaar geleden over Holland Foodz heeft gemaakt. Vervolgens gaan bezoekers in beschermde jassen met brillen en handschoenen zelf snoep maken. Ze krijgen daarvoor uit de fabriek deeg uit koperen pannen waarmee ze op speciale kneedtafels snoepgoed zoals kaneelstokken en wijnballen kunnen bereiden.



,,Het lijkt inderdaad een beetje op Sjakie en de Chocoladefabriek al noemen wij het ‘de kermis snoepfabriek’. We gunnen de mensen een kijkje in de fabriek en laten ze beleven hoe het is om zelf kermissnoep te maken”, vertelt Spijkervet. De fabriek in Oosterhout lijkt overigens zelf al uit een sprookjesboek weggeplukt. Voor het kantoor aan de rand van de Oosterhoutse bossen ligt een grote snoeptuin met reuzenlolly’s en reuzenzuurstokken en de suikersilo heeft de vorm van een dertig meter hoge Oosterhoutse Kaneelstok, die als een landmark van verre te zien is.



De directeur vindt het een grote eer dat Koning Willem Alexander zijn bedrijf het predicaat Hofleverancier heeft verleend. ,,We zijn er enorm trots op en gaan dit de komende tijd op allerlei manieren uitdragen”, zegt Spijkervet. Op 25 september reikt burgemeester Mark Buijs van Oosterhout het predicaat uit en wordt het bijbehorende wapenschild onthuld. Daarna opent hij het Experience Center.