Oxfam publiceert rapport over seksueel wangedrag in Haïti in 2011

Vandaag heeft Oxfam Groot Brittannië het volledige interne rapport gepubliceerd over seksueel, en andere vormen van wangedrag, tijdens de noodhulpoperatie, na de aardbeving in Haïti in 2010. Het rapport werd in 2011 geschreven, na een uitvoerig onderzoek in Haïti, volgend op meldingen van wangedrag.



Oxfam Groot Brittannië wil hiermee, gezien de publieke onrust en het wantrouwen dat is ontstaan, openheid geven over de beslissingen die destijds tijdens het onderzoek zijn genomen.



Winnie Byanyima, algemeen directeur van Oxfam International: ‘Oxfam is vastbesloten om te doen wat nodig is om onze morele verantwoordelijkheid aan de vrouwen in Haïti waar te maken. Wij zullen ook de Haïtiaanse regering ontmoeten om ons te verontschuldigen voor onze fouten en te bespreken wat wij nog meer kunnen doen. Het is van het grootste belang dat we opnieuw onderzoeken wat er gebeurd is en ervan leren.’



‘De maatregelen die wij sinds dit Haïti onderzoek binnen Oxfam hebben genomen maken dat we zo’n zaak vandaag anders zouden behandelen dan toen, maar het is duidelijk dat er nog veel meer te doen is. De stappen die we nu gaan nemen, inclusief een onafhankelijk onderzoek naar onze cultuur en praktijk door prominente vrouwenrechtenspecialisten, zullen ons helpen misbruik uit Oxfam te bannen en om nog effectiever te worden in onze missie: het vinden van duurzame oplossingen tegen armoede.’



Afgelopen vrijdag kondigde Oxfam een uitgebreid actieplan aan dat de systemen om de integriteit in de organisatie te bewaken moet versterken en misbruik uitbannen.



Het actieplan omvat de volgende maatregelen:



· Een zware, onafhankelijke onderzoekscommissie voor Seksueel Wangedrag, Verantwoording en Cultuurverandering. Hierin zullen gerespecteerde vrouwen-en mensenrechtenleiders plaats nemen, van wie de namen deze week bekend worden gemaakt. De commissie krijgt toegang tot alle bestanden van Oxfam en kan wereldwijd vrij spreken met alle medewerkers, partnerorganisaties en gemeenschappen voor wie Oxfam werkt.



· Per direct opzetten van een nieuwe wereldwijde data-base van geautoriseerde referentieverstrekkers binnen Oxfam. Hiermee moet een eind gemaakt worden aan gefabriceerde, oneerlijke of onbetrouwbare referenties door huidige of ex-medewerkers. Oxfam zal geen referenties meer verstrekken, totdat deze data-base op orde is.



· Een injectie van middelen in Oxfam’s integriteitsbeleid. Het aantal mensen dat zich zal bezighouden met integriteitsbewaking zal de komende weken verdubbelen en het jaarlijkse budget hiervoor zal verdrievoudigen tot ruim 800 duizend euro wereldwijd.



· Een stellig voornemen om de cultuur binnen Oxfam te verbeteren zodat niemand hoeft te vrezen voor seksisme, discriminatie, of misbruik en dat iedereen, in het bijzonder vrouwen, zich veilig voelen om zich uit te spreken en dat het voor iedereen duidelijk is welk gedrag acceptabel is en welk gedrag niet.



