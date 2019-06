"Mijn dochter doet topsport. Maar ik ben geen slechte moeder!"



Melanie, de moeder van Frederique, wordt aangesproken door vrienden en familie die zich ernstig zorgen maken over het welzijn van Frederique in de turnzaal. “Ja, mijn dochter turnt op topniveau, maar ik ben geen slechte moeder!’’, zegt Melanie als ze voor haar dochter en haarzelf moet opkomen. Na vele publicaties over de zogenaamde misstanden bij de topsportvereniging SV Pax durven de turnouders niet meer over straat. Ze worden door iedereen met de nek aangekeken als ouders zijnde die hun kinderen uitbuiten en brainwashen voor een carrière in de topsport.



Topsport is niet voor iedereen



In de topsportvereniging SV Pax worden zeer talentvolle kinderen klaargestoomd voor de hoogste prestatie in de sport, de Olympische Spelen. Het is een piramidesysteem: je begint met 150 talenten, waarna er uiteindelijk 5 talenten over blijven die geselecteerd worden voor het nationaal team, voor deelname aan de Olympische Spelen. Dat zijn de kinderen die behalve turntalent de juiste mentaliteit, het doorzettingsvermogen, het karakter en de passie hebben. Ook de ouders spelen hierin een belangrijke rol. Ontbreekt een van deze elementen, dan wordt vooralsnog geen top bereikt.



Al in het begin van de topsport carrière van hun kind krijgen ouders te horen dat het mogelijk is dat ze de top niet bereiken. “We willen ook eerlijk zijn naar de kinderen toe. Als we zien dat het kind onvoldoende capaciteit heeft om op lange termijn de topsport opleiding te kunnen volgen, dan zeggen wij dat eerlijk”, vertelt Patrick Kiens, hoofdtrainer van de dames. “Soms moeten we moeilijke gesprekken houden met de ouders en hen mededelen dat hun dochter niet verder in de topsport kan doorstromen bij Pax. Dat betekent overigens niet dat het kind moet stoppen met turnen. Het kind kan prima in de eerste of tweede divisie sporten, wat ook een zeer hoog niveau is. Als coaches zien we soms dat het kind extreem veel artistiek talent en veel potentie voor een mooie danscarrière heeft. Dat moeten we eerlijk met de ouders kunnen delen’’.



Slechte boodschap



Helaas kunnen niet alle ouders de “slechte boodschap” accepteren. Wanneer hun oogappel niet mag of niet kan doorstromen naar de topsport zijn deze ouders bereid om er alles aan te doen om de club in een kwaad daglicht te stellen.



“Deze ouders verspreiden leugens over de club waar mijn dochter traint. Mijn dochter wordt nooit gefoeterd, bespot of vernederd door de trainers. Ik ken mijn kind goed! Elke dag weer zie ik een blij koppie als ze naar de zaal gaat en wanneer ze thuis komt van de training ”, vertelt Jolande. Haar dochter traint, net als andere turntalentjes, 30 uur per week bij Pax.



Ook vele andere ouders van de jonge talenten zijn verontwaardigd dat hun club en de trainers worden zwart gemaakt. “SV Pax biedt onze kinderen een veilig topsport klimaat en we laten het niet gebeuren dat hen dit door enkele rancuneuze ouders ontnomen wordt”, zegt Saïda, moeder van de 13-jarige Ghizlane. Jonge turnsters worden niet gespaard en krijgen de slechte berichten over hun club mee. Meisjes zijn erg verdrietig en begrijpen niet waarom er zo negatief over hun trainer wordt gesproken. “Wat gemeen! Hij is de beste en de liefste trainer!” roepen ze in koor.



Onafhankelijk onderzoek



Op aandringen van SV Pax heeft KNGU door het ISR een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het pedagogisch sportklimaat binnen de selectie topsport turnen dames van Pax. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van misstanden. De uitslag van het onderzoek past bij het gevoel en de ervaring die de kinderen en hun ouders nu hebben. Helaas blijven sommige rancuneuze ouders, ondanks deze uitslag, de kinderen en de club lastigvallen.



Persoonlijke vete



Zwemjuf bijna wurgen omdat je kind niet mag afzwemmen, juffrouw voor de rechter slepen omdat je kind niet naast een vriendinnetje mag zitten, trainers compleet onderuithalen omdat je het niet met hun oordeel eens bent? Deze ouders realiseren zich vaak niet dat ze onze kinderen keihard meenemen in hun persoonlijke vete. Waar houdt het op, hoeveel schade willen ze aanrichten en ten koste van wie?



