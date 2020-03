Techniek Nederland vraagt om steun voor installatiebedrijven

Steeds meer bedrijven, overheden en zorginstellingen schorten het onderhoud van technische installaties op uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Veel opdrachtgevers laten alleen bij storingen die directe impact hebben op het primaire bedrijfsproces nog monteurs toe. Technisch dienstverleners, voor wie beheer en onderhoud cruciaal zijn, lijden daardoor direct schade. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland roept de overheid op om zo spoedig mogelijk met een noodplan te komen om de getroffen bedrijven snel te hulp te komen.



Opdrachtgevers gaan op slot



Alle deelsectoren van de installatiebranche hebben last van de maatregelen tegen het coronavirus. Steeds meer technisch dienstverleners en installateurs kampen met serieuze problemen doordat grote opdrachtgevers ‘op slot’ gaan. Enkele bedrijven hebben inmiddels deeltijd-ww aangevraagd. Techniek Nederland verwacht dat de situatie snel nijpend zal worden nu de crisis langer duurt.



De energietransitie wacht niet



Techniek Nederland roept de overheid op om ervoor te zorgen dat economisch gezonde bedrijven in de technische installatiebranche niet de dupe worden van de coronacrisis. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘De energietransitie wacht niet en daarbij hebben we de bedrijven in de technische sector keihard nodig. De overheid doet er goed aan om niet af te wachten en direct met steunmaatregelen te komen.’



Vijf concrete maatregelen



Techniek Nederland dringt aan op een stevig noodpakket dat bestaat uit vijf concrete maatregelen:



1. Een snel opneembaar overbruggingskrediet met gunstige voorwaarden kan ervoor zorgen dat ondernemingen de ergste periode doorkomen.



2. Versnelde openstelling van de regeling Borgstelling MKB-kredieten; daarmee verstrekt de overheid garanties waardoor de kredietverlening op gang blijft.



3. Soepeler invorderingsbeleid van de fiscus voor bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen.



4. Verbeteringen van de regeling werktijdverkorting.



5. Tijdelijke verruiming van de verliesrekening en tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving.