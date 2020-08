Bierista beste informatieve bierwebsite

Bierista is de beste informatieve website voor Nederlandse bierliefhebbers. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van het Amsterdamse onderzoekbureau OAK. Meer dan 900 verschillende zoektermen van consumenten werden onderzocht en geanalyseerd.



“Opvallend dat een relatief klein bedrijf als Bierista grote spelers als de bekende supermarkten en grote bierconcerns weet voor te blijven. En dat met een bescheiden redactie, zeker als je dat vergelijkt met de grote bekende jongens.”, aldus Jurjen van den Broek, Managing Partner van OAK. “Mijn favoriete bier - Leffe Blond - is online een van de meest gezochte bieren in ons land. Ook naar Tripel Karmeliet, Hertog Jan Grand Prestige en Chouffe wordt vaak gezocht. Steeds scoort Bierista daar gemiddeld het best. Dat geldt ook voor de in populariteit groeiende categorie ‘alcoholvrij bier’.”



Organisch vindbaar



OAK doet periodiek onderzoek in verschillende markten naar vindbaarheid van producten in Google. Op basis van deze onderzoeken publiceert het bureau zogenaamde Organic Growth Reports. “Hierin zie je waar consumenten naar zoeken. Welke trends er in consumentengedrag zijn. En welke partijen organisch vindbaar zijn. Dus partijen die niet betalen voor hun zichtbaarheid in de zoekmachine, maar op eigen houtje maximale zichtbaarheid realiseren via een goed platform met de juiste content.



User generated content



Het geheim van het succes zit volgens Maurice Buijs van Bierista.nl in een combinatie van factoren. “Onze specialiteit is online marketing. Dat combineren we met onze grenzeloze liefde voor bier. Wij verplaatsen ons in ons publiek. Wat vinden ze relevant? Dat zorgt ervoor dat ze op ons platform meepraten. Die user generated content speelt een cruciale rol.”



De redactie van Bierista is onafhankelijk. Ook de kern van het bedrijf, de Bierista Bieropleiding, is niet gesponsord. “Wij praten geen commerciële poep, wees eerlijk en maak content vooral met je hart. Dat voelt de consument en dat levert betrokkenheid op. De resultaten van het onderzoek van OAK bewijzen dat. Wij gaan door met wat wij het liefst doen en waar we goed in zijn: de informatieve dorst lessen van onze bezoekers.”