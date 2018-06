HEMA en Voedselbank gaan landelijk samenwerken

HEMA heeft haar pilot met 5 HEMA winkels en de Voedselbank Amsterdam succesvol afgerond. De volgende stap is te onderzoeken in welke regio’s het project kan worden uitgebreid. Doel is om zoveel mogelijk HEMA-vestigingen aan te sluiten op het Voedselbank netwerk.



Van 5 winkels in Amsterdam naar landelijke dekking



In Nederland leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Uit cijfers van Voedselbank Nederland blijkt dat de voedselbanken in Nederland in 2017 132.500 mensen aan voedselpakketten hebben geholpen.



Eva Ronhaar, head of sustainability HEMA: “We proberen voedselverspilling op verschillende manieren tegen te gaan. Samenwerken met partners helpt ons daar enorm bij. In oktober 2017 zijn we gestart met de samenwerking met Voedselbank Amsterdam. We zijn hier erg enthousiast over en hebben groot vertrouwen in de toegevoegde waarde van deze samenwerking.”



De pilot



Vanuit 5 winkels in Amsterdam werden wekelijks verse producten, waaronder vleeswaren, door de voedselbanken opgehaald. Met name de vleeswaren zijn goed ontvangen, gezien dit een schaars product is binnen de Voedselbank. Met de resultaten en lessen van de pilot worden in 2018 in meerdere steden HEMA-winkels gekoppeld aan een voedselbank in de buurt.



700.000 kopjes koffie



Naast de reguliere samenwerking met Voedselbank heeft HEMA in december middels een spaaractie via het loyaliteitsprogramma meer HEMA 700.000 kopjes koffie aan Voedselbank Nederland geschonken. HEMA is aan het onderzoeken of er in 2018 een vergelijkbare actie ingezet kan worden.



Over HEMA



Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA-kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. Bij alles wat we doen staan onze klanten op nummer één. HEMA heeft 30.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 9 landen en ruim 19.000 medewerkers.