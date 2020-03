Ontdek de vele kanten van aardrijkskunde tijdens de GeoWeek

Van 25 tot en met 29 mei is het GeoWeek. Leerlingen kunnen op expeditie met aardrijkskunde. Docenten kunnen gratis hun klas meenemen op veldwerk, een bedrijf bezoeken of een gastdocent uitnodigen.



Voor leerlingen is het leuk om eens buiten het klaslokaal te leren over de geo-sector. Bedrijven, instellingen en overheden zetten in de GeoWeek tal van mooie activiteiten op het programma. Denk aan grondboorcompetities, miniatuurdijkjes bouwen, grondwaterpeilen meten, laboratoria bezoeken, rivier-, en 18de eeuwse wandelingen maken, Nederland minecraften en nog veel, veel meer! Tijdens de GeoWeek ontdekken leerlingen door het hele land aardrijkskunde op zijn leukst, namelijk door het zelf te doen!



Voor professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector is de GeoWeek een unieke kans om hun expertise en enthousiasme te delen in de les. Ze vertellen over hun beroep en geven allerlei informatie over bodemonderzoek, geologie of duurzaamheid.



Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert elk jaar de GeoWeek. Hierin maken zo’n 5000 leerlingen van 10 tot 15 jaar kennis met aardrijkskunde in de praktijk door met hun klas op bedrijfsbezoek of veldwerk te gaan of een gastles te krijgen. De GeoWeek is dit jaar van 25 tot en met 29 mei en wordt financieel mogelijk gemaakt door Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), Kadaster, KNAG, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en Leer Ons Water Kennen.



Inschrijven via geoweek.nl