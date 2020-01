Meer tijd voor cliënt dankzij zoekalgoritme binnen Amstelring

Een zorgmedewerker besteedt veel tijd achter de computer, in plaats van bij een cliënt. Reden voor Amstelring om te kijken naar het terugbrengen van deze tijd. En dat is gelukt door een oplossing uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Applicaties zijn nu aan elkaar gekoppeld en alle informatie is snel en eenvoudig te vinden via een Google zoekalgoritme. Amstelring is de eerste ouderenzorgorganisatie die op deze manier werkt.



Tijd terug naar zorg



Zorgmedewerkers zoeken meerdere keren per dag naar gegevens. Dit deden ze voorheen door te werken met verschillende applicaties naast elkaar, wat veel tijd kostte. Elke keer opnieuw opstarten, inloggen en met veel muisklikken op de juiste plek in de IT-omgeving komen. Dit is verleden tijd. De ‘gewonnen’ tijd wordt nu besteed aan directe zorg aan ouderen, in plaats van achter de pc.



Eén zoekopdracht, 1 klik



Het slimme zoekalgoritme zorgt ervoor dat een zorgprofessional via de zoekbalk direct bij de juiste informatie is. Applicaties zijn aan elkaar gekoppeld door indexering van de data. Zo kan de medewerker razendsnel, via telefoon of laptop, de juiste informatie vinden.



Yoanette den Boer, manager IT, is erg blij met deze ontwikkeling: ‘Het lijkt een makkelijk door te voeren oplossing, maar dat is het niet. Veel applicaties zijn lastig of niet aan elkaar te koppelen. Door bewuste keuzes te maken voor bepaalde applicaties, het aantal applicaties te verminderen en ze aan elkaar te verbinden, kunnen zorgmedewerkers veel efficiënter werken. Dit maakt IT echt ondersteunend aan het werk: slim en simpel.’



Slimme en innovatieve oplossingen



Informatie ontsluiten via de Google search balk is een van de ICT-oplossingen van Amstelring, om het werk van de zorgmedewerker makkelijker te maken. De slimme en innovatieve ICT-oplossingen van Amstelring werken daarnaast kostenbesparend. Amstelring is de eerste zorgorganisatie die met Google search werkt.



Amstelring



Zorgorganisatie Amstelring biedt intramurale ouderenzorg in 22 zorglocaties in en om Amsterdam. Daarnaast verleent Amstelring extramurale zorg voor ouderen via Wijkzorg. Bij Amstelring werken 3.500 medewerkers.