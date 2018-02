Prijsstijging Nederlandse woningen in Top 3 West-Europa

Delft, 22 februari - Calcasa vergeleek dit kwartaal de Nederlandse woningprijsontwikkeling met die van andere West-Europese landen. In deze vergelijking werden alle grote lidstaten van de EU meegenomen, plus Noorwegen en Zwitserland. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse woningprijzen met 8,2% zijn gestegen en dat Nederland daarmee tot de top 3 van West-Europa behoort.



Alleen Portugal en Ierland gingen Nederland voor, met een prijsontwikkeling van respectievelijk 12,5% en 11,8% over 2017. Beide landen werden samen met Italië, Griekenland en Spanje het hardst door de kredietcrisis getroffen. Dit had uiteraard ook zijn weerslag op de woningprijzen. Van deze landen liggen de woningprijzen in Portugal en Ierland als enigen weer boven het niveau van vóór de kredietcrisis.



Nederland in de top van sterkste stijgers afgelopen drie jaar



Figuur 2 toont de jaarlijkse prijsontwikkeling voor Nederland en de EU landen. In vergelijking met de gemiddelde woningprijsontwikkeling in de Europese Unie doet Nederland het de laatste drie jaar duidelijk beter. De afgelopen drie jaar is de gemiddelde woningprijs in Nederland met 20,9% gestegen. Alleen in Ierland, Portugal en Zweden zijn de woningprijzen harder gestegen, met respectievelijk 29,8%, 29,1% en 29,1% (zie tabel 1).