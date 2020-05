Burgerinitiatief voor cultuursector: ‘Doe Mee Met Je AOW’

AOW’ers doneren vakantiegeld aan de culturele sector



Bussum, 20 mei - Een groep van meer dan 80 AOW’ers is vandaag de actie



#DoeMeeMetJeAOW gestart en heeft het initiatief genomen om het vakantiegeld van de AOW (geheel of gedeeltelijk), over te maken naar de culturele sector. Het vakantiegeld wordt op woensdag 20 mei op de rekening van alle AOW’ers gestort.



Initiatiefnemers Corine en Hein Muller willen de culturele sector die het in coronatijd zeer moeilijk heeft, juist nu steunen. ‘Wij genieten van toneel, film en opera. Wij vinden dat de jongere generaties in deze coronatijd voor de hele maatschappij offers brengen. We willen daarom graag iets terugdoen en hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen.’



De oproep is nadrukkelijk gericht aan die groep ouderen die AOW ontvangen, in een financieel stabiele positie verkeren en het vakantiegeld kunnen missen. De groep lanceert op woensdag 20 mei de website https://www.doemeemetjeaow.nl en vraagt aandacht voor dit initiatief door het plaatsen van een pamflet in drie landelijke kranten.



Acteur Gijs Scholten van Aschat is als ambassadeur betrokken bij de actie. “Toen ik hoorde van dit plan was ik meteen enthousiast omdat het niet van de overheid maar van Nederlandse cultuurliefhebbers afkomstig is. Een hartverwarmende actie van ons publiek dat al maanden verstoken is van kunst en cultuur, en ons zo wil helpen overleven.”



Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bereid gevonden om dit plan mede te realiseren. Zij zullen de giften innen, oormerken en toekennen aan zorgvuldig geselecteerde culturele initiatieven die onze steun nodig hebben. De actie richt zich met name op kwetsbare kunstvormen, van en door professionele theatermakers, musici, kunstenaars en andere makers die cultuur levend houden. De ontvangen donaties komen volledig ten goede aan deze initiatieven.