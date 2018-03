Instanties laten burgers, kinderen en veteranen te lang in onzekerheid

Eerste gezamenlijke jaarverslag Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman onderstreept belang verbinding.



De Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vinden dat instanties burgers, kinderen en veteranen onnodig lang in onzekerheid laten. Zij roepen overheden en organisaties op om actief de verbinding te maken met de mensen die afhankelijk zijn van hun dienstverlening. Dit schrijven de ombudsmannen in hun eerste gezamenlijke jaarverslag.



De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman komen op voor mensen die vastlopen in onze maatschappij. Kinderen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, burgers die vastdraaien in de bureaucratie van de overheid en veteranen die onvoldoende steun ervaren. Waar het kan, trekken de ombudsmannen samen op om elkaar vanuit de verschillende invalshoeken te versterken.



Wat moet er nu gebeuren?



De ombudsmannen willen weten wat er in de samenleving speelt. Daarom bezoeken ze scholen, veteraneninloophuizen, gaan ze met een bus het land in en staan ze op beurzen zoals de 50+beurs. ‘We praten met zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plekken om te horen waar zij tegenaan lopen en wat zij belangrijk vinden’, aldus Kalverboer. Ook willen ze ervoor zorgen dat andere instanties, zoals gemeenten, beter worden in de eigen behandeling van klachten. Van Zutphen: 'We gaan anderen helpen om de klachtbehandeling te professionaliseren.' De ombudsmannen streven in hun onderzoek naar aanbevelingen waar de hele samenleving beter van wordt.



Bureau Nationale ombudsman



De Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman maken deel uit van het Bureau Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman ziet toe op het behoorlijk handelen van de overheid. De Kinderombudsman bevordert dat de kinderrechten in Nederland nageleefd worden. De Veteranenombudsman komt op voor de rechten van veteranen.