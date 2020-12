Van Dorp breidt uit met overname Ten Kate Installatietechniek te Hoogeveen

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van familiebedrijf Ten Kate Installatietechniek te Hoogeveen. Ten Kate is al ruim 90 jaar totaalinstallateur op het gebied van werktuigbouw, loodgieterswerk, centrale verwarming, luchtbehandeling en elektrotechniek. Bij Ten Kate werken momenteel 36 medewerkers.



Ten Kate blijft haar werkzaamheden voorlopig onder de huidige bedrijfsnaam uitvoeren. Op termijn zal de vestiging in Hoogeveen overgaan in Van Dorp.



Beide bedrijven werkten al velen jaren samen en de overname is gunstig voor beide partijen. Chris van der Veen, Algemeen Directeur van Van Dorp: “Ons bedrijf heeft al langer de wens om actief te zijn in de regio tussen Groningen en Deventer. Met de komst van Ten Kate verstevigen wij onze positie in Noord-Nederland en bieden we nieuwe mogelijkheden op het gebied van continuïteit voor collega’s, klanten en relaties.”



Dick ten Kate, Directeur van Ten Kate Installatietechniek: “We dragen een goedlopend en gezond bedrijf over aan Van Dorp. Deze stap biedt nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers, die gastvrij zijn verwelkomd in de Van Dorp familie. Dankzij deze samenwerking profiteren medewerkers en opdrachtgevers van diverse specialismen binnen Van Dorp.”



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener, met 20 vestigingen door heel Nederland. Het familiebedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties.