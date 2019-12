IRS lanceert Boomerang-Sigfox Mobilityplan tegen voertuigdiefstal

Investigation & Recovery Service (IRS) lanceert een nieuwe manier van voertuigbeveiliging met mobiliteitsgarantie, genaamd het Boomerang-Sigfox Mobilityplan. Dit concept bestaat uit een 24/7 Opsporing & Recovery Service, het gebruik van diverse opsporingstechnieken en plaatsing van minimaal twee verschillende peilzenders, waardoor de kans dat het voertuig na diefstal in Europa te traceren is aanzienlijk vergroot wordt. Om mobiliteit na diefstal te garanderen vallen ook de kosten voor vervangend vervoer alsmede repatriëringskosten onder het concept.



De Opsporing & Recovery Service vindt plaats onder leiding van IRS. Directeur van IRS Gerrit Walgemoet: “Als een auto, caravan of bedrijfswagen wordt gestolen, dan stapelen de problemen en kosten zich op. Verzekerde heeft na diefstal veelal geen recht op vervangend vervoer of op de in de polis bepaalde maximale vergoeding. Met het Boomerang-Sigfox mobilityplan bieden wij 24/7 assistentie aan eigenaren van personenwagens waaronder oldtimers, campers, motoren, vrachtwagens en werkmaterieel tot 3,5 ton. In geval van voertuigdiefstal in Europa, dekt deze service tevens de kosten van een huurauto voor de maximale duur van 30 dagen. Daarnaast zijn repatriëringskosten van het gestolen voertuig ook gedekt. Ook verzekeraars kunnen gebruikmaken van dit mobilityplan. Zij krijgen ingeval van diefstal tevens gratis onderzoek en opsporing in Europa aangeboden.”



Het aantal diefstallen van auto’s jonger dan drie jaar en dure oldtimers neemt de laatste twee jaar fors toe in Nederland en in de rest van Europa. De schade voor verzekeraars is daardoor verdrievoudigd, met als gevolg hogere premies. Vaak weten professionele autodieven voertuigvolgsystemen, waarmee de auto op afstand te volgen en op te sporen is, uit te schakelen. Via jammers blokkeren ze bijvoorbeeld het GPS-signaal. Daarom maakt het Boomerang-Sigfox Mobilityplan gebruik van het nieuwe Sigfox-netwerk. Dat netwerk valt te vergelijken met een GSM-netwerk maar kent toch enkele significante verschillen. Eén daarvan is dat het Sigfox-signaal op dit moment niet te jammen is met GPS of GSM-jammers. Daardoor is de kans dat het voertuig teruggevonden wordt vele malen groter dan voorheen.

Het nieuwe Mobilityplan wordt feestelijk geïntroduceerd met een winteraanbieding. Die behelst: de levering van de benodigde hardware, gebruikmaken van Portaal3, 24/7 service in Europa en een driejarig abonnement. De prijs van de winteraanbieding, die geldig is tot 1 april 2020, bedraagt € 795,00.