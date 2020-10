Slimme technologie maakt 1,5 meter mogelijk

Technologie helpt iedereen om zich aan de anderhalve meter afstand te houden. Sensoren die data verzamelen en analyseren en zo informatie vergaren over drukte, kunnen ervoor zorgen dat de anderhalve meter samenleving zo snel mogelijk écht de norm wordt. Net zoals drukte-analyse via beeld, geluid en (openbare) databronnen en het digital nabootsen van fysieke locaties via simulaties. Dergelijke technologieën zullen het inzicht in drukte en het functioneren van de buitenruimte versnellen, waardoor tijdig ingegrepen kan worden en daarmee onveilige situaties worden voorkomen.



Met de uitbraak van COVID-19 staan steden en hun bewoners voor een enorme uitdaging. Het naleven van de social distancing maatregelen blijkt in de praktijk moeilijk en vraagt daarom om slimme ondersteuning. Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om het aantal personen in de publieke ruimte te beperken, zorgen voor een goede doorstroming van mensen en wachtrijen voorkomen. Slimme technologie kan gemeenten hierbij helpen.



Technologieverkenning



Naast fysieke aanpassingen in de stad, zoals het creëren van ruimte voor voetgangers, is er vraag naar technologische oplossingen die een bijdrage kunnen leveren. Daarom heeft FME een technologieverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden. En die blijken, nu al, talrijk te zijn. Zo is het al mogelijk met algoritmen geluidsgolven te visualiseren en deze om te zetten naar ‘heat maps’ waarop drukte zichtbaar wordt. Daarnaast maken bedrijven slimme draagbare apparaten die je een seintje geven wanneer een persoon dichter dan anderhalve meter bij je staat of zit.



FME deed bijgevoegde technologieverkenning o.a. met de VNG en zal de resultaten delen met gemeenten en de Rijksoverheid. Belangrijk is dat de overheid deze technologie gaat toepassen om de anderhalve meter samenleving mogelijk te maken.