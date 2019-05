Schitterende juwelenbeurs tijdens Pinksterweekend

Buitenplaats Sparrendaal is tijdens het Pinksterweekend een walhalla voor liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges. Van 7 t/m 10 juni 2019 tonen ruim 25 exclusieve goud- en edelsmeden, juweliers en horlogespecialisten hun prachtige nieuwe collecties in Driebergen. Het mooie aanbod kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Een uniek handgemaakt sieraad, een horloge met persoonlijke details of een emotioneel kostbaar juweel, “Het Juweel Sparrendaal” biedt het allemaal! Hierdoor is het geen moeite om zelfs de “verwende” juwelenbewonderaar te verrassen en te verleiden tot een mooie aankoop.



Uniek evenement



“Het Juweel” is dé enige themabeurs in Nederland die zich enkel concentreert op juwelen, sieraden en horloges. Tijdens het Juweel tonen en verkopen hoog aangeschreven goudsmeden, edelsmeden en juweliers uit onder andere Nederland, Zwitserland, Engeland en België hun mooiste sieraden. Naast de bekende beursdeelnemers zijn er ook verrassend nieuwe exposanten en merken op buitenplaats Sparrendaal te bewonderen. De combinatie van authentieke en unieke moderne juwelen & horloges maakt dat er voor iedere bezoeker iets aantrekkelijks te vinden is!



Schitterende kasteellocatie



De 18e-eeuwse buitenplaats Sparrendaal is de ideale locatie om de mooiste sieraden te bewonderen en te kopen. Deze zomer is Sparrendaal het speelveld voor de bijzondere juwelenbeurs, waar de unieke collectie van de deelnemers geëxposeerd staan in alle rijk gedecoreerde zalen. Onder het genot van een drankje bewonderen de bezoekers diverse juwelenvitrines in de stijlkamers van Buitenplaats Sparrendaal. Kortom “Het Juweel Sparrendaal” is een waar onderscheidend evenement dat niemand wil missen.