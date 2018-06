Inschrijving ondernemersprijs Oranje Handelsmissiefonds 2018 geopend

Nederlandse ondernemers met exportambities kunnen zich vanaf vandaag weer inschrijven voor het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF), dat dit jaar zijn vijfjarig bestaan viert. De initiatiefnemers ING, KLM, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl, helpen ieder jaar tien winnaars bij het verwezenlijken van hun internationale ambities door hen te ondersteunen bij het opzetten en uitbreiden van hun internationale netwerk en het sluiten van contracten met partners over de grens.



Zo maken deelnemers kans op hulp bij hun exportambities met een prijzenpakket* dat onder andere bestaat uit deelname aan een handelsmissie of internationaal beursbezoek, inclusief uitgebreide voorbereiding, begeleiding en KLM-vliegtickets, persoonlijk advies van experts en een-op-een gesprekken tijdens de Ambassadeursconferentie.



Vijfjarig jubileum



De troonswisseling op 30 april 2013, vijf jaar geleden, is voor de initiatiefnemers van het fonds aanleiding geweest om hun krachten en ervaringen op exportgebied te bundelen en het Oranje Handelsmissiefonds op te richten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan regelmatig op staatsbezoek om Nederland te ondersteunen in de positie als exportland. Het koninklijk paar vervult dan ook een belangrijke rol als het gaat om internationale handelsbevordering. Om het vijfjarig bestaan feestelijk te vieren, biedt het fonds dit jaar extra prijzen aan, ook voor niet-winnaars.



Het fonds opent deuren



De afgelopen edities van het Oranje Handelsmissiefonds waren zeer succesvol. In de afgelopen vijf jaar zijn vijftig mkb-bedrijven geholpen om voet aan de grond te krijgen in het exportland van hun keuze met een programma en netwerk op maat. In sommige gevallen verwerkten winnende ondernemers al binnen één jaar hun eerste buitenlandse order. Sinds de oprichting in 2013 hebben meer dan 22 handelsmissies en 22 internationale beursbezoeken plaatsgevonden in 28 steden wereldwijd waaronder New York, Parijs, Bogota, Tokio, Washington en Rio de Janeiro.



Prijzenpakket op maat



Zowel Nederlandse ondernemers die reeds succesvol zijn in meerdere markten, als ondernemers die pas hun eerste stap (willen) zetten in het buitenland, kunnen zich tot en met zondag 9 september 2018 gratis inschrijven voor dé ondernemersprijs van het jaar via www.ohmf.nl/inschrijven



Om het eerste lustrum te vieren is er dit jaar voor alle deelnemers een prijzenpakket* om hen op weg te helpen bij het zetten van succesvolle stappen in het buitenland. Zo ontvangen alle ondernemers die zich inschrijven een uitnodiging voor het Nationaal Export Event waar zij relevante workshops kunnen volgen en in gesprek gaan met experts van ING, KLM, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken (in samenwerking met RVO.nl) over internationaal zakendoen.



*Klik hier voor meer informatie over de verschillende prijzenpakketten en de selectiecriteria.