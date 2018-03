PERSBERICHT















Rotterdam, 7 maart 2018



























Kom kijken bij ruim 25 zorg- en welzijnslocaties in Regio Rotterdam!







Van 12 tot en met 17 maart 2018 vindt voor de zesde keer de landelijke Week van Zorg en Welzijn plaats. In de regio Rotterdam openen ruim 25 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Instellingen laten zien hoe veelzijdig de sector is en wat de mogelijkheden zijn om in deze sector te komen werken. In tijden waar de vraag naar arbeidskrachten in zorg en welzijn groeit is een landelijke campagne als deze belangrijk: een realistisch en positief beeld schetsen van werken en leren in zorg en welzijn.







Voor wie?



Buurtbewoners, scholieren, zij-instromers, herintreders, mensen uit de arbeidsreserve, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden kunnen tijdens De Week van Zorg en Welzijn in het hart van zorg en welzijn kijken onder het motto ‘Maak kennis met kunde’.







Kennis te maken met de sector?



Elke zaterdagmiddag om 16.30 uur is er het tv-programma Heel Holland Zorgt, Thomas van Grinsven laat in zijn vlogs zien wat zijn beleving is in deze sector en tijdens de Week rijdt een touringcar met zorgprofessionals en Tim Haars, acteur en presentator, het hele land door en bezoekt veertien middelbare scholen. Tijdens dit bezoek geven ambassadeurs uit de sector gastlessen. Zij vertellen over hun beroep of opleiding binnen zorg en welzijn om jongeren te laten zien hoe leuk en divers zorg en welzijn is. Op zondagavond 11 maart start ambassadeur Maarten van der Weijden de Kick-off van de Week van Zorg en Welzijn. Hij zwemt in veertien zorgregio’s in Nederland een half uur in een zwembad bij een zorg- of welzijnsorganisatie. Tussen deze zwembaden verplaatst hij zich met een auto of een helikopter. Van Groningen tot Limburg, van Zeeland tot Utrecht, Maarten komt overal! Deze tocht duurt in totaal ruim 24 uur, van zondagavond 11 maart tot maandagavond 12 maart. De verbinding met de diversiteit en de dynamiek van zorg en welzijn: zorg gaat immers ook 24/7 door!







Activiteiten in Rotterdam



Maarten van der Weijden, Olympisch zwemmer, zwemt zondagavond van 23.00 tot 24.15 uur bij Rijndam Revalidatie, Westersingel 300 in Rotterdam. Hiermee heeft regio Rotterdam de primeur: de start van de week van Zorg en Welzijn.



De Zorg- en Welzijnbustour voor middelbare scholen gaat op dinsdag 13 maart om 12 Uur naar het Avicenna College te Rotterdam.



Een greep uit de bijzondere activiteiten in deze week: zo organiseert Pameijer schilderles onder begeleiding van een kunstdocent. Bij Middin staat een high-tea klaar. Aafje organiseert activiteiten met onder andere voetballers, trainers en Olga Commandeur. Bij Domus Magnus wordt een lezing gegeven en het IJsselland Ziekenhuis organiseert een open dag. Alle deelnemende locaties en openingstijden vindt u hier Kaart.



Om op de hoogte te blijven volg facebook, twitter en instagram van zowel de Week van Zorg en Welzijn als berichten van deRotterdamseZorg.











Noot voor redactie:



Bijlage:



- Activiteitenoverzicht Week van Zorg en Welzijn Rotterdam



- Foto Maarten van der Weijden



- Logo Week van Zorg en Welzijn



U bent van harte welkom tijdens de kick-off bij Rijndam Revalidatie of tijdens het bezoek van de Zorg- en Welzijntouringcar bij het Rotterdams vakcollege de Hef.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DeRotterdamseZorg, Marion van der Kraan op telefoonnummer 06-17377443.



DeRotterdamseZorg | www.derotterdamsezorg.nl | info@derotterdamsezorg.nl