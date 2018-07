Rotterdams grootste concertzaal transformeert tot luxury club

Ter ere van het 5-jarig bestaan van het eventconcept Leo’s wordt er groots uitgepakt door middel van een groots feest, vergezeld door een luxury & lifestyle fair.



Voor de organisatie is het aftellen begonnen. Over tien weken, op vrijdag 21 september opent De Doelen haar deuren. Deze unieke locatie – vooral bekend als concert- en congresgebouw – is speciaal voor Leo’s XL edition omgetoverd tot een luxury dance club, een exclusieve wereld waar men zich tot in de late uurtjes kan vermaken. Met ruimte voor 2.500 bezoekers wordt dit de grootste editie van de Leo’s evenementen tot nu toe. Exclusief, want los van een wereldse line up en bijzondere aankleding, ook voorzien van een verleidelijke luxury lifestyle fair. De line-up van top dj’s wordt bovendien aangevoerd door Fedde Le Grand, die zich exclusief liet boeken voor deze primeur voor het iconische concertgebouw in Rotterdam.



Leo’s Events zijn al vijf jaar op rij the place to be voor het luxe uitgaanssegment in Rotterdam. Mannen en vrouwen met ambitie kleden zich al jaren op en top voor alweer een Leo’s editie. Met een brede glimlach lopen ze stralend over de rode loper naar hun gedroomde wereld: to shine, to enjoy, to love, to laugh.



Verrassen, verwonderen, genieten...



Ter gelegenheid van vijf jaar exclusieve feesten van Leo’s Events, gaat Leo’s XL Edition op 21 september nóg een stap verder in spektakel, luxe, muziek en entertainment. Verrassen, verwonderen, genieten… dat is wat deze luxe clubbing night aan belevenis gaat bieden. ‘De grote zaal, foyer en de kleine zaal in De Doelen wordt voor de eerste keer omgebouwd tot een clubbing room, terwijl het event verdeeld over verschillende verdiepingen straks ook een luxe lifestyle fair herbergt’, meldt het Leo’s event team over het feest met meerdere nieuwe dimensies aan beleving. ‘’Met op de achtergrond en in verschillende zalen muziek en dance, kunnen bezoekers kennismaken en genieten van exclusieve producten en diensten: van champagne tot kaviaar, van exclusieve horloges tot juwelen, alles in een luxe high class ambiance. Leo’s XL Edition Next Level wordt dan ook een boost voor de zintuigen; een energizer. En een plek om plezier te maken, inspiratie op te doen en oude en nieuwe vrienden te ontmoeten”.



















Leo’s Next Level: let’s celebrate!



Leo’s XL edition op vrijdag 21 september wordt dan ook het méést spraakmakende exclusieve high-class event van Rotterdam. Met de meest vette line up van alle top dj’s die in het verleden bij Leo’s hebben gedraaid en een heerlijk enthousiast publiek van 2.500 levens genietende vrouwen en mannen. Nette pakken, de mooiste jurken, champagne, hoge hakken, goede acts, de beste muziek en de prachtige entourage van De Doelen… hier móét je bij zijn!



Tv-programma Event Plus SBS geheel gewijd aan het event.



In het programma Business Plus waarvan jaarlijks tal van afleveringen te zien zijn op SBS 6, wordt op 29 september 2018 in het programma Event Plus (onderdeel van Business Plus) een gehele aflevering gewijd aan dit speciale event.



Early Bird Tickets of meer informatie: www.leoevents.nl



Video:



https://www.youtube.com/watch?v=Fb2cdPuJ7wY&feature=youtu.be