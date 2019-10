Tentoonstelling '100 jaar De Treffers' in Vrijheidsmuseum in Groesbeek

Van 9 oktober 2019 t/m 5 januari 2020 is in de wisselexpositiezaal van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek de tentoonstelling “100 jaar De Treffers” te zien. Aan de hand van panelen, film en vitrines met voorwerpen geeft de Groesbeekse voetbalvereniging een overzicht van haar geschiedenis vanaf de oprichting op 1 augustus 1919. De expositie neemt de bezoeker mee vanaf de beginjaren pal na de Eerste Wereldoorlog, de zoektocht naar een geschikte accommodatie, de moeilijke jaren tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, de hervonden weg omhoog naar de bloeiperiode en de uitbouw van de vereniging tot de 1260 leden per jubileumdatum 1 augustus 2019.



Werkgroep



De tentoonstelling is vanuit De Treffers voorbereid door een werkgroep bestaande uit Toon Bosch, Harry Driessen, Gerd Prick, Sjef Schmiermann, Herman Verblackt en Jan Wijnhoven, terwijl de creatieve vertaling in handen was van Annemiek Melchers. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling die de club doormaakte. Een ontwikkeling waarbij het meisjes/damesvoetbal een prominente plek kreeg, een Voetbal Plus Team (voor spelers met een beperking) zijn opwachting maakte en de maatschappelijke betekenis van Sportpark Zuid gaandeweg aanzienlijk toenam. Bijzondere spelers en markante figuren worden er uitgelicht alsook de vele groepen, die onmisbaar zijn voor het goed functioneren van de club.



Gereduceerde prijs



Leden van De Treffers en andere belangstellenden kunnen deze tentoonstelling tegen gereduceerde prijs bezoeken. In het clubhuis van De Treffers aan het Nijerf zijn vanaf de reünie op 4 oktober kaartjes à 5 euro te koop, waarbij € 2,50 ten goede komt aan het museum en € 2,50 aan De Treffers vanwege voorbereidingskosten. Men kan de kaartjes kopen tijdens de openingstijden van het clubhuis (door de week na 18.00 uur). Het kaartje is tevens geldig voor het hele museum, zodat bezoekers ook kunnen zien en ervaren wat het nieuwe museum allemaal te bieden heeft. Vanaf 9 oktober kunnen de Treffers-leden en andere belangstellenden in het Vrijheidsmuseum terecht.







Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur; Zon/feestdagen: 12.00-17.00 uur.



Informatie: https://www.vrijheidsmuseum.nl ; 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal