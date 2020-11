Amazon Black Friday Week begint op vrijdag 20 november - scoor geweldige deals voor het te laat is

Vanaf vrijdag 20 november tot en met Black Friday op 27 november presenteert Amazon duizenden deals met hele hoge kortingen en ongelooflijk lage prijzen.



Klanten kunnen cadeaus voor Sinterklaas en Kerstmis kopen, populaire producten in de categorieën speelgoed, beauty, wonen, elektronica en Amazon apparaten, duizenden feestaanbiedingen van kleine bedrijven en nog veel meer op amazon.nl/blackfriday - ontdek deals voor merken zoals Bose, Mattel, Logitech.



Amazon Black Friday Week begint bijna! Vanaf aanstaande vrijdag 20 november tot en met 27 november (Black Friday) kunnen klanten duizenden geweldige Black Friday-aanbiedingen met lage prijzen scoren voor de mooiste geschenken via amazon.nl/blackfriday - of via de Amazon app. Bovendien zullen er de hele week dagelijks nieuwe Black Friday deals worden gelanceerd – mis ze niet, want veel van deze deals zijn slechts 24 uur beschikbaar. Klanten kunnen hun voordeel doen met heel veel aanbiedingen, van nieuwe gadgets en elektronica tot geliefd kinderspeelgoed, populaire woonartikelen en keukenspullen, actuele mode-accessoires en beautyfavorieten, zolang de voorraad strekt. Met geweldige aanbiedingen van lokale merken zoals Toni’s Chocolonely of Totaal Bed kunnen klanten via hun aankoop op amazon.nl bovendien kleine bedrijven en ondernemers steunen.



Zorg dat je de feestdrukte voor bent



"We zien dat Nederlandse klanten, dit jaar meer dan ooit, vroeg beginnen met hun inkopen voor de feestdagen op Amazon”, aldus Roeland Donker, Country Manager Benelux. “Met de meer dan 200 miljoen producten op Amazon.nl, hopen we dat wij klanten kunnen inspireren om voor hun familie en vrienden de juiste cadeaus te vinden. Wij zijn trots dat we de komende Black Friday Week elke dag duizenden deals kunnen presenteren op amazon.nl, van de alledaagse boodschappen tot de laatste ‘must-haves’.” Met de verlengde retourperiode, kunnen klanten met een gerust hart winkelen in de wetenschap dat de meeste artikelen die tot en met 31 december 2020 zijn verzonden, gratis kunnen worden geretourneerd tot 31 januari 2021.



Makkelijke bezorging, entertainment en plezier met Amazon Prime



Prime-leden in Nederland kunnen miljoenen items die in aanmerking komen voor gratis bezorging op de volgende dag kopen (zonder vereiste minimumbesteding). Daarnaast kunnen we meer dan een miljoen items dezelfde dag nog bezorgen met Prime. Prime-leden genieten met Prime Video ook van onbeperkte toegang tot prijswinnende speelfilms en televisieseries; gratis games en in-game content met Prime Gaming; onbeperkte foto-opslag via de Amazon Photo App; en nog veel meer. Ben je nog geen lid van Prime? Iedereen kan lid worden van Prime of een gratis 30-daagse proefperiode beginnen op Amazon.nl/primeday, en betalen via iDEAL of je creditcard.



Black Friday Deals Week Preview



De deals hieronder - en nog veel meer - zullen beschikbaar zijn via amazon.nl/blackfriday of via de Amazon App op verschillende dagen en tijden in de Black Friday week tussen 20 november en 27 november (zolang de voorraad strekt).



De beste Black Friday aanbiedingen zijn onder meer:



-Bespaar tot 30% op de volledige collectie van McGregor New York



-Bespaar tot 20% op Dahlia pocketverenmatrassen



-Bespaar tot 25% op Tony’s Chocolonely chocolade



-Tot 45% korting op een selectie van de video games



-Bespaar tot 45% op Bose Koptelefoons & Speakers



-Bespaar tot 20% op Mattel speelgoed



-Bespaar tot 21% op Logitech audio systemen



-Bespaar tot 25% op Beurer apparaten voor persoonlijke verzorging



-Bespaar tot 30% op geselecteerde Bosch DIY producten



-Bespaar tot 30% op alle Monopoly bordspellen



-Bespaar tot 25% op Barbie



-Tot 30% karting op Nescafe Dolce Gusto koffie cups



-Bespaar 25€ op Kindle



-Bespaar 45€ op Kindle Oasis



-Bespaar 30€ op Echo, internationale versie en Echo Dot, internationale versie



-Bespaar 30€ op Ring Stick Up Cam



-Bespaar 60€ op de Ring Video Doorbell



-Bespaar 100€ op de Ring Alarm





Nog meer manieren om voor de feestdagen te winkelen



• Cadeauvinder: completeer inkopen voor de feestdagen met een selectie uit de cadeau inspiratielijsten en exclusieve storefronts via https://www.amazon.nl/kerstshop



• De favoriete cadeautjes van Lieke Lexmond en Bibi Breijman: ter inspiratie voor iedereen die zoekt naar bijzondere geschenken voor Sinterklaas en Kerstmis richt Amazon.nl de schijnwerpers op:



https://www.amazon.nl/bibibreijman



https://www.amazon.nl/liekevanlexmond



Hun cadeaulijsten bevatten de mooiste cadeaus van lokale bedrijven en zij presenteren een unieke assortiment fantastische gadgets, modieuze duurzame spullen en unieke hebbedingen op het gebied van wonen, mode en beauty.