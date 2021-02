'Grote impact verwacht van sneeuw en ijzel vanaf zaterdagavond'

Dit is een expertquote van Jaco van Wezel van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Nederland krijgt te maken met veel sneeuw | ANP



De sneeuw en ijzel waar Nederland vanaf zaterdagavond mee te maken krijgt, zullen grote impact hebben. Wegen worden onbegaanbaar en daarna duiken we diep de winterkou in. Het weer kan de al door corona ontwrichte maatschappij verder ontregelen.



Wie namelijk een essentieel beroep heeft en naar zijn werk moet zal zeer slechte condities op de weg ondervinden. De sneeuw valt in het noorden en midden van het land in grote hoeveelheden naar beneden. Er kan vanaf zaterdagavond tot en met zondag op grote schaal 10-20 cm vallen en daarbij waait een forse oostenwind. Dit zal leiden tot driftsneeuw (stuivende sneeuw en vorming van sneeuwduinen), sneeuwjacht (sneeuw die horizontaal door de lucht stuift en in het noorden komt het mogelijk zelfs tot een sneeuwstorm.



In het zuiden van het land kan het in eerste instantie juist gevaarlijk glad worden door langdurige ijzel. Later valt ook daar op veel plaatsen 5-10 centimeter sneeuw. Alleen Zuid-Limburg krijgt mogelijk geen sneeuw.



De koude wind veroorzaakt ook gevoelstemperaturen van 8 tot 13 graden onder nul. Ook kunnen bij deze omstandigheden buitenkranen en waterleidingen in onverwarmde ruimtes bevriezen. Mensen doen er goed aan deze tijdig af te sluiten en af te tappen. Ook regentonnen kunnen het beste tijdig leeggemaakt worden om vorstschade te voorkomen.



Extra gevaarlijk op de weg tijdens avondklok



Tijdens de uren van de avondklok is het extra gevaarlijk op de weg. Het zout wordt door het weinige verkeer niet goed genoeg ingereden en de wegen zullen dus lastig schoon te houden zijn. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn.



Ook maandagochtend, wanneer de basisscholen weer opengaan, kan het verkeer nog ernstige hinder ondervinden. De sneeuwval neemt dan naar verwachting af en mogelijk is het dan zelfs al droog. Doordat het erg koud is met temperaturen ver onder nul, blijft alle sneeuw liggen en stuift het mogelijk ook vanuit bermen weer de weg op. Doordat het in de nacht naar maandag erg koud wordt met temperaturen beneden -7 graden neemt ook de werking van strooizout af.



Doordat het de dagen daarna flink blijft vriezen met temperaturen van -5 tot -10 graden kan de situatie op de wegen, zeker in woonwijken, lange tijd slecht blijven.



Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.