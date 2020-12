'Kom zelf in actie tegen klimaatverandering'

Dit is een expertquote van Sjoerd Delnooz van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Optimisme overheerst vijf jaar na klimaatakkoord van Parijs | ANP



Op zaterdag 12 december is het vijf jaar geleden dat het Parijs-akkoord werd ondertekend. Bijna 200 landen verbinden zich met dit verdrag aan het beteugelen van de opwarming van de aarde: in 2050 moet de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur zijn beperkt tot 2 en zo mogelijk 1,5 graad Celsius. De landen die het verdrag hebben ondertekend, mogen zelf invulling geven aan hóe ze dit willen bereiken. Doorgaans staat de vermindering van de uitstoot van CO2-uitstoot daarbij centraal.



Na vijf jaar is het duidelijk dat we in Nederland bepaald nog niet op koers liggen als het gaat om het verwezenlijken van de doelstellingen uit het Parijs-akkoord. Tijdens de coronacrisis daalde wereldwijd de CO2-uitstoot met bijna negen procent. Maar desondanks lukt het ons niet om dit jaar onze klimaatdoelen te halen, daarvoor zouden we nóg meer moeten lijden onder de tweede coronagolf, zouden we een milde winter moeten krijgen én zouden de Nederlandse elektriciteitscentrales niet te veel stroom moeten produceren.



Energietransitie



Wat mij opvalt is dat het Parijs-akkoord en de doelstellingen daaruit nog steeds erg ver af staan van de gemiddelde burger. Ik kan me dat voorstellen, want als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering gaat, worden er al snel grote woorden gebuikt als ‘energietransitie’, ‘alternatieve energiebronnen’ en ‘compleet nieuwe infrastructuren’. Burgers krijgen hierdoor het idee dat er eerst van alles geregeld moet worden en dat was pas daarna écht aan de slag kunnen met beter zorgen voor onze planeet.



Flinke stap



Maar er komt niet één startschot, we moeten gewoon zélf beginnen. Natuurlijk moeten overheid en bedrijfsleven kaders creëren waarbinnen grootschalige nieuwe energieoplossingen mogelijk worden. Natuurlijk moet het terugdringen van de CO2-uitstoot in bijvoorbeeld de industrie- en transportsector van bovenaf worden gereguleerd. En dat gebeurt ook al. Maar intussen moeten burgers vooral niet vergeten wat ze zelf al kunnen doen, nu direct. Kijk of je ook ná de coronacrisis meer thuis kunt werken. Installeer zonnepanelen op je dak. Pak eens vaker de fiets. Neem zelf een tasje mee als je bij de supermarkt fruit gaat halen. Het lijken allemaal kleine dingen, maar als we daar nou allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen, zijn we alweer een flinke stap verder.



Waterstofhuis



Bij Kiwa zijn we volop betrokken bij initiatieven en projecten die de energietransitie versnellen. We certificeren onder meer de kwaliteit en veiligheid van zonnepanelen en zetten zwaar in op waterstof, met uitgebreide testfaciliteiten voor de toepassing van waterstof in de automotivebranche. En met ons ‘waterstofhuis’, waarin stakeholders alles te weten kunnen komen over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving en waarin technici kunnen leren hoe ze onze energievoorziening klaar kunnen maken voor waterstof.



Sjoerd Delnooz is unitmanager en expert waterstof en energietransitie bij Kiwa.