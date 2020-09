Hulporganisaties in actie tegen sociaaleconomische gevolgen coronacrisis in Ethiopië

Met ruim 115 miljoen inwoners en ongeveer 59.000 bevestigde coronabesmettingen wordt Ethiopië vooralsnog harder getroffen door de indirecte gevolgen van het coronavirus dan door het virus zelf. De sociaaleconomische gevolgen van de lockdown komen bovenop de sprinkhanenplaag, politieke onrust en de effecten van klimaatcrisis die het land vóór corona al teisterden en zorgen voor een ongekende humanitaire crisis. Dankzij een bijdrage van € 3 miljoen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken leidt SOS Kinderdorpen, namens de Dutch Relief Alliance, een samenwerking met Cordaid, Tearfund Nederland, Stichting Vluchteling en CARE Nederland om noodhulp te bieden aan de zwaarst getroffenen van de coronacrisis.



In verschillende regio’s in Ethiopië, waaronder in grensgebieden met Somalië, bieden de vijf organisaties noodhulp aan de meest kwetsbare groepen – vluchtelingen, ontheemden en migranten. Extra aandacht gaat hierbij uit naar kinderen en vrouwen. Daarnaast ondersteunen de organisaties de gastgemeenschappen die deze mensen opvangen. De noodhulp richt zich op het tegengaan van verdere verspreiding van het virus en speelt met voedselvoorziening, psychosociale hulp, cash transfers en toegang tot basisgezondheidszorg in op de hoogste noden veroorzaakt door corona en de daaruit volgende beperkingen. In een periode van acht maanden wordt humanitaire hulp geboden aan ruim 275.935 mensen, die direct en indirect te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.



Arian Buurman, algemeen directeur van SOS Kinderdorpen: “In een welvarend land als Nederland kunnen we de gevolgen van de coronacrisis al nauwelijks aan, laat staan in een land als Ethiopië waar ze kampen met een overbelaste gezondheidszorg, zwakke economie en gebrek aan sociale vangnetten. De opeenstapeling van rampen heeft er voor gezorgd dat het aantal mensen dat honger lijdt en voedselhulp nodig heeft in 2020 al is verdubbeld naar 11,8 miljoen mensen. Alle organisaties in deze gezamenlijke gecoördineerde actie zijn al langer werkzaam in Ethiopië. Dankzij onze lokale kennis en infrastructuur kunnen we snel en effectief levensreddende hulp bieden aan een grote groep kwetsbare families en kinderen.”