'Kritiek op anticorruptiewetten begrijpelijk, maar aanpak wordt voortdurend beter'

Dit is een expertquote van Sharon Oded, Institute for Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 'Nederland pakt corruptie door bedrijven in het buitenland niet goed aan' | NOS



Ik begrijp waar de kritiek vandaan komt, zeker als je de huidige stand van zaken in Nederland vergelijkt met landen zoals de VS, waar anticorruptiewetten al enkele decennia streng worden gehandhaafd. Dat gezegd hebbende, handhaving is een dynamisch proces en ik denk dat bij de beoordeling van de handhaving op het gebied van corruptiebestrijding in Nederland de huidige handhaving in de tijdsperspectief moet worden gezien. Als je bedenkt hoe het in Nederland pas tien jaar geleden was op het gebied van corruptie, begrijp je meteen dat dit land al een lange weg heeft afgelegd in de strijd tegen corruptie.



Over de hele wereld gaan handhavingspraktijken niet in één dag van 0 naar 100. Zelfs in de Verenigde Staten heeft het decennia lang geduurd voordat de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - de leidende Amerikaanse anticorruptiewet - door de Amerikaanse autoriteiten werd gehandhaafd.



Van wat ik in de praktijk zie, verbeteren het Nederlandse OM en de FIOD hun aanpak en onderzoeksmethodieken voortdurend. Ze heroverwegen ouder handhavingsbeleid en zetten zich in hoge mate in voor de strijd tegen corruptie en het witwassen van geld. Het OM versterkt zijn vervolgingsteams voortdurend en breidt de samenwerking met andere handhavingsautoriteiten in Europa en de rest van de wereld uit. Ik twijfel er niet aan dat de komende tien jaar de ontwikkeling van de anticorruptiehandhaving in Nederland zal worden voortgezet.



Prof. Sharon Oded is hoofd van de Amsterdamse Regulatory, Compliance and Investigations-praktijk bij het internationale advocatenkantoor Norton Rose Fulbright, en de voorzitter van de Compliance Kamer van het Institute for Financial Crime (IFFC).