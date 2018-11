Vitamine D en K onderzoek wint James Lind Prijs 2018

Gids voor probiotica is beste praktische toepassing



De James Lind Prijs 2018 in de 'categorie onderzoek' gaat naar ‘Lage vitamine D en K niveaus en hoge bloeddruk’ van Amsterdam Universiteit Medisch Centrum. De 'Gids voor probiotica ter preventie van antibiotica-gerelateerde diarree’ van TNO en ARTIS-Micropia pakt de award in de 'categorie toepassing'. De wetenschapsprijzen zijn zojuist door de onderzoekers van Ballegooijen en Kort in ontvangst genomen tijdens het symposium ‘Gezondheidswinst met vitamines en mineralen’ in Maarssen.



Voorzitter van de jury, Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen University & Research, reikte de prijzen uit en prees de onderzoekers: ‘De interactie tussen vitamine D en K is niet eerder onderzocht, terwijl ze wel allebei worden geassocieerd met cardiovasculaire gezondheid. Het levert nieuwe inzichten die direct toe te passen zijn. De winnaar in de categorie toepassing, de praktische gids voor probiotica, slaat een mooie brug tussen wetenschap en praktijk. Dit kan helpen om de bekendheid over het nut van probiotica bij antibioticagebruik bij artsen te vergroten. Het goede overzicht is bij uitstek relevant voor praktijk.’



Winnaars gekozen door vakjury en stemmen van publiek



Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit vijf personen, nomineerde vier impactvolle wetenschappelijk onderzoeken waarbij één of meerdere fysiologisch actieve (voedings)stof(fen) een rol spelen, alsmede drie waardevolle toepassingen ervan in praktijk. De jury heeft individueel gestemd om voor de helft de winnaars vast te stellen. Het publiek, bestaande uit o.a. zorgprofessionals, wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en geïnteresseerde consumenten en patiënten, bepaalde voor de overige 50% de uitslag.



Erkenning voor de winnaars



Naast een award en een oorkonde ontvingen Hanne van Ballegooijen en Remco Kort een cheque ter waarde van € 5.000,-. Ze kiezen een relevant onderzoek en/of een toepassing in praktijk voor de besteding van het bedrag.



James Lind Prijs



De James Lind Prijs erkent het meest impactvolle wetenschappelijke onderzoek waarbij één of meerdere fysiologisch actieve (voedings)stof(fen) een rol spelen en de meest waardevolle toepassing ervan in praktijk. Doel is om onderzoeken en toepassingen te stimuleren, die gezondheidswinst voor de samenleving opleveren.



Meer informatie over de winnaars, de nominaties, de leden van de vakjury en James Lind: www.npninfo.nl/jameslindprijs