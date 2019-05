DELA passeert grens van vier miljoen verzekerden

“Gezonde groei, maar niet zonder slag of stoot”, zo karakteriseert bestuursvoorzitter Edzo Doeve de resultaten van coöperatie DELA over 2018. Dat blijkt uit het jaarverslag dat is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de coöperatie. De premie-inkomsten stegen naar ruim € 450 miljoen. In alle landen waar de uitvaartverzekeraar en -verzorger actief is, steeg het aantal verzekerden. DELA passeerde zo de grens van vier miljoen verzekerden.



Digitalisering en service excellence



Bedrijfsmatig is DELA volop in ontwikkeling. Om verder te kunnen groeien, wendbaar te blijven en mensen, systemen en processen voor te bereiden op de toekomst besteedde DELA € 11 miljoen extra aan haar IT-systemen. “Deze forse investering gaat niet zonder slag of stoot en raakt de bedrijfsvoering in al haar facetten”, aldus Edzo Doeve. “Uitgangspunt hierbij is dat DELA géén digitale verzekeraar of uitvaartverzorger wil worden, maar dat de digitale technologische ontwikkelingen ten dienste staan van leden, klanten en medewerkers.” Ondanks de grote uitgaven aan de IT-systemen kwam het operationeel resultaat uit op ruim € 35 miljoen positief.



Solvabiliteit zeer sterk



De solvabiliteitsratio – een Europees geldende norm die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen – steeg naar 373 procent. DELA heeft daarmee één van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars. Edzo Doeve: “Onze financiële positie blijft onverminderd sterk. Ook wanneer de beurs minder presteert. Door de slechte beleggingsresultaten eindigde het jaar voor DELA in het rood. Wisselende bedrijfsresultaten horen bij ons businessmodel. We beleggen met oog op de lange termijn. Zo genereren we meer waarde voor onze verzekerden.”



Hogere winstdeling voor waardevastheid



Het beleggingsverlies kwam uit op € 139 miljoen, terwijl 2017 een plus van € 423 miljoen liet zien. Het beleggingsresultaat van DELA kwam overeen met de trend in de markt. Zo daalde beursindex AEX in 2018 met ongeveer tien procent. Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat van DELA uit op een verlies van € 203 miljoen. De buffers van DELA bleven desondanks intact, ook na uitkering van een “winstdeling”. Voor de waardevastheid van de uitkeringen wordt € 42 miljoen (2017: € 18 miljoen) toegevoegd aan de technische voorzieningen.



Het jaarverslag is te vinden op de website van DELA: http://jaarverslag2018.dela.nl/