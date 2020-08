Record: 50.000 bezoekers tijdens World of Dinos bij Jaarbeurs

Meer dan 50.000 bezoekers hebben World of Dinos in de zomervakantie bezocht bij Jaarbeurs. Producent Hillenaar Events heeft dat vandaag bekend gemaakt. ,,Reden om de expo – die begon op 4 juli en oorspronkelijk gepland stond tot 30 augustus - te verlengen tot en met 27 september. De belangstelling voor de dino’s is immens”, zegt Mike Leegwater van Hillenaar. World of Dinos is de grootste reizende dino tentoonstelling van Europa. Peter van der Veer, commercieel directeur bij Jaarbeurs, is blij met het succes van de educatieve expo: ,,We bewijzen hiermee dat we een groot evenement volledig Coronaproof kunnen organiseren. Daarmee is World of Dinos een belangrijke testcase voor de hele branche.”



Lang was onzeker of World of Dinos doorgang kon vinden bij Jaarbeurs. Vlak voor de start kreeg Hillenaar Events groen licht. ,,Corona heeft op alle publieksevenementen veel effect. Wij hebben een zeer uitgebreid protocol opgesteld om de tentoonstelling veilig en conform de eisen van het RIVM en de overheid te organiseren”, zegt Leegwater. Hij doelt onder meer op registratie van bezoekers, het verkopen van tickets middels tijdsloten en het streng reguleren van bezoekersstromen op de vloer. ,,De veiligheid van bezoekers staat voorop. Tegelijkertijd zijn we erin geslaagd om de kwaliteit van World of Dinos overeind te houden. De maatregelen doen geen afbreuk aan de beleving die we bieden aan het publiek.” World of Dinos bedient primair gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd als doelgroep. ,,Bij onze expo staan bezoekers oog in oog met levensgrote dino’s. De modellen bewegen, maken geluid en zijn geplaatst in decors die recht doen aan hun natuurlijke leefomgeving van destijds. Het is daarmee een indrukwekkende belevenis die zeer educatief is.” Eigenlijk zou de huidige editie van World of Dinos aanstaande zondag – 30 augustus – eindigen. ,,In nauwe samenwerking met de Jaarbeurs is besloten om te verlengen tot en met 27 september. Na de zomervakantie blijft World of Dinos open op woensdagen vanaf 12.00 uur en in het weekend de hele dag.”



Behoud van kwaliteit

Peter van der Veer (Commercieel Directeur bij Jaarbeurs): ,,Corona heeft het organiseren van evenementen moelijker gemaakt. Samen met Hillenaar hebben we gekeken naar mogelijkheden om World of Dinos ook binnen de huidige omstandigheden op een succesvolle manier aan het publiek te kunnen presenteren. Veilig en met behoud van kwaliteit. Na twee maanden draaien kunnen we concluderen dat dit gelukt is. Daar zijn we trots op.” Meer dan 50.000 mensen hebben World of Dinos inmiddels bezocht. Een record. ,,Hier hadden we niet op durven hopen toen we samen met Hillenaar aan dit project begonnen. Het succes van World of Dinos bewijst dat ook in Corona tijden echt nog wel heel veel mogelijk is.” Wie World of Dinos nog wil zien kan terecht bij Jaarbeurs tot en met 27 september 2020. Online reserveren is verplicht. Meer informatie is te vinden op www.worldofdinos.nl



