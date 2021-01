Drogist en cosmetica essentieel voor welzijn en welbevinden Nederlanders

De coronacrisis heeft een ding duidelijk gemaakt: De drogist en producten voor de persoonlijke verzorging zijn essentieel voor het welzijn en welbevinden van Nederlanders. Dat was de uitkomst van de online nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari 2021 van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV).



Het online event kwam in plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst had als thema de invloed van het coronavirus op de maatschappij en de economie.



Voor zowel drogisten als cosmeticabedrijven was 2020 een bijzonder jaar. Waar drogisten open bleven, moesten kappers en schoonheidssalons dicht. Dit laatste leidde tot lagere omzetten in cosmetica. Directeur Cees Oudshoorn van werkgeversorganisatie VNO-NCW: “Het was een heftig jaar, maar een crisis biedt ook lichtpunten. 2021 wordt dan ook het jaar van de verlossing.”



Preventie en positieve gezondheid



Die verlossing ligt bijvoorbeeld in preventie en positieve gezondheid, zo werd duidelijk tijdens het event. Niet langer wachten tot mensen ziek worden, maar meer aandacht voor welzijn en welbevinden zodat ziek worden juist wordt voorkomen. Een mooie kans voor drogisten en cosmeticabedrijven om samen een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de maatschappij.



Ed van de Weerd, voorzitter van het CBD, was dan ook verheugd dat de essentiële rol van de drogist door de overheid en maatschappij is bevestigd en erkend. “De drogist heeft een belangrijke rol in het draaiende houden van de maatschappij en is daarom erkend als cruciale sector. Wij hebben de kennis en producten om Nederland gezond te houden.”



Dan gaat het niet alleen over zelfzorggeneesmiddelen en supplementen, maar ook over verzorgingsproducten en cosmetica. Monica van Ee, voorzitter van de NCV onderstreepte het belang van lichamelijke én mentale verzorging. “Deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om met een gezonde huid en verzorgd uiterlijk goed in je vel te zitten. Het effect van cosmetica op het zelfvertrouwen en welbevinden van de consument is dan ook groot.”



Persoonlijk advies en samenwerken



Kitty Koelemeijer, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, ziet ook grote kansen. “De behoefte aan sociale binding, persoonlijk contact en advies is in deze online maatschappij heel groot. Het belang van persoonlijk advies neemt toe. Een volgende stap kan zijn dat drogisten, kappers en schoonheidssalons meer gaan samenwerken, online en in winkels meer naar elkaar doorverwijzen om zo klanten beter te bedienen.”



Jeroen Kemperman, manager strategie van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, ziet een vacuüm tussen de nuldelijn- en eerstelijnszorg waarop de drogist kan inspelen. Hij haalde de proeftuin in Brummen aan waar op initiatief van het CBD drogisten, apothekers en huisartsen samenwerken. “Als de drogist zijn taken serieus neemt en dat met certificatie ook laat zien, zijn zorgverzekeraars heel geïnteresseerd in samenwerking. Denk daarbij aan het bieden van voordelen voor Nederlanders die kunnen aantonen goed voor zichzelf te zorgen.”



Hugo Hurts, directeur van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderstreepte het belang van de drogist tijdens de coronacrisis. “De drogist heeft hard gewerkt aan haar kwaliteitsbeleid, waarmee het veilig gebruik van geneesmiddelen wordt bevorderd.”



Presentator Theo Verbruggen vatte het event goed samen met de conclusie dat er kansen liggen voor zowel drogist als de cosmetica-industrie. Met cosmetica en zelfzorg als belangrijke productpijlers om zo het welbevinden en welzijn van de Nederlanders te verbeteren.